16.02.2017 10:10:57

ABD'de artık zihinsel engelliler de silahlanabilecek

ABD Senatosu önceki Başkan Barack Obama döneminde yapılan ve engellilerin ateşli silah satın almasını kısıtlayan düzenlemeyi engelleyecek yasa tasarısını onayladı.

AA'nın haberine göre Senato'dan 43'e karşılık 57 oyla geçen tasarıdan 75 bin civarında zihinsel engellinin yaralanabileceği tahmin ediliyor.



OBAMA YASAKLAMIŞTI

Obama, 2012'de 22 yaşındaki zihinsel rahatsızlığı bulunan Adam Lanza'nın Connecticut eyaletinde Sandy Hook İlkokuluna girip 20 öğrenci ve altı görevliyi öldürmesinden sonra bir Başkanlık Kararnamesi ile silah satışlarında Sosyal Güvenlik Kurumundan, silah alacak kişilerin ve onlara yakınlığı bulunanların arasında zihinsel rahatsızlığa sahip kişilerin isimlerinin istenmesi şartını getirmişti.



CUMHURİYETÇİLER MEMNUN DEĞİLDİ

Özellikle de Cumhuriyetçi kanattan, düzenlemenin çok geniş olduğu ve engellileri damgaladığı savunulmuştu.



TRUMP GELİNCE GÜNDEME GELDİ

Obama'nın veto yetkisinden dolayı sunulmayan yasa tasarısı Beyaz Saray'a Cumhuriyetçi bir başkan gelince gündeme getirildiği belirtiliyor.

Senato'dan geçen tasarının, yasalaşması için Başkan Donald Trump tarafından imzalanmak üzere Beyaz Saray'a gönderildiği bildirildi.

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