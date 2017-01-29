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ABD'de 16 eyalet başsavcısı Trump'ı kınadı
29.01.2017 23:56:21

ABD'de 16 eyalet başsavcısı Trump'ı kınadı

ABD'de 16 eyalet başsavcısı, ABD Başkanı Trump'ın vize yasağına karşı ortak bir kınama yayımladı

ABD'de 16 eyalet başsavcısı, ABD Başkanı Trump'ın vize yasağına karşı ortak bir kınama yayımladı.

ABD'nin 45. başkanı seçildikten sonra ilginç çıkışları ile gündeme oturan Trump'ın 7 Müslüman ülkeye yönelik olarak aldığı ABD'ye geçici giriş yasağına tepkiler çığ gibi büyüyor. Yasağın muhatabı ülkelerden sonra bu defa da 16 eyalet başsavcısı ABD Başkanı Trump'ın vize yasağına karşı ortak bir kınama yayımladı.

Kaliforniya, New York, Pensilvanya, Vaşington, Massachusetts, Virginia, Oregon, District of Columbia, Connecticut, Illinois, New Mexico, Maryland, Vermont, Hawaii, Maine ve Iowa başsavcılarının imzası olan ortak metinde şu ifadeler yer aldı; 'Oluşturulan bu kaotik ortamda mümkün olan en az sayıda insanın zarar görmesi için gayret göstermeye devam edeceğiz' ifadeleri yer aldı.

Kınama yayınlayan eyaletlerden Pensilvanya ve Iowa'da başkanlık seçimlerinde sandıktan Trump çıkmıştı

TRUMP, TWİTTER'DAN YASAĞI SAVUNDU

Tepkilerin odağındaki Trump ise Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlarla aldığı yasak kararını savundu.

Trump, "Ülkemizin güçlü sınırlara ve azami denetime ihtiyacı var, şimdi. Avrupa'da ve dünyada olanlara bakın, korkunç bir kargaşa" mesajını paylaştı.

Ardından ikinci bir tweet atan Trump,""Orta Doğu'da çok sayıda Hıristiyan infaz edildi. Bu dehşetin devam etmesine izin veremeyiz" diye yazarak, Suriyeli mültecilerin ABD'ye girişini süresiz olarak dondurarak, Hıristiyan mültecilere öncelik verme kararının arkasında olduğunu savundu

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ABD'de oturma ve çalışma izni bulunanlarla yeşil kart sahiplerinin yasak dışında oldukları bildirildi. Trump tarafından imzalanan karar sonrası ABD'ye giriş yapmak isteyen çok sayıda Orta Doğulu yasak sebebiyle gözaltına alındı. İnsan hakları savunucuları ve gönüllü avukatlar bu kişilerin haklarını korumak adına havalimanlarında nöbet tutuyor.

(Muhammed Mollaoğlu / İHA)

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