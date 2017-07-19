19.07.2017 17:08:58

ABD, Basra Körfezi'nde lazer silahı test etti

CNN, ABD Donanması'nın Basra Körfezi'nde dünyanın ilk insansız hava aracı (İHA) imha eden lazer silah sistemini (LaWS) test ettiğini duyurdu.

Habere göre, USS Ponce adlı amfibik nakliye gemisine konuşlandırılan LaWS, belirlenen hedefleri başarıyla imha etti. Askeri yetkililer, LaWS'un test sırasında fark edilmediğini ve sessiz bir şekilde seyrettiğini vurguladı.

CNN'e konuşan USS Ponce Kaptanı Christopher Wells, "Lazer silahı, bir mermiden daha hassas. LaWS, sadece belirli bir ortamdaki (kara-hava-deniz) hedeflere değil, çok çeşitli hedeflere karşı kullanılabilen çok yönlü bir silah" dedi.



KUZEY KORE'NİN BALİSTİK FÜZELERİNDEN DAHA HIZLI

LaWS'un ışık hızında hareket ettiğini belirten Wells, bunun kıtalararası balistik füzeden 50 bin kat daha hızlı olduğunun altını çizdi.

'LaWS, FÜZELERİ DE VURABİLİR'

Diğer askeri yetkili Yüzbaşı Cale Hughes, LaWS'un yaklaşan bir nesneye büyük miktarlarda foton gönderdiğini belirterek, "Rüzgardan, menzilden ya da başka bir şeyden endişe etmiyoruz. Hedefleri ışık hızıyla angaje etme kabiliyetine sahibiz" ifadelerini kullandı.

Hughes, LaWS'un füzeleri de vurabileceğini sözlerine ekledi.



KUZEY KORE SORUNU



ABD ve Kuzey Kore arasındaki füze gerginliği ise sürüyor. Kuzey Kore sık sık balistik füze denemeleri yapıyor ve kınanıyor. Lazet silahı testinin Kuzey Kore'ye bir mesaj olduğu düşünülüyor.