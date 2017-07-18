18.07.2017 14:55:03

''ABD, Basra Körfezi'nde lazer silahı test etti''

CNN televizyonu, ABD Donanması'nın Basra Körfezi'nde dünyanın ilk insansız hava aracı (İHA) imha eden lazer silah sistemini (LaWS) test ettiğini duyurdu.

Habere göre, USS Ponce adlı amfibik nakliye gemisine konuşlandırılan LaWS, belirlenen hedefleri başarıyla imha etti. Askeri yetkililer, LaWS'un test sırasında fark edilmediğini ve sessiz bir şekilde seyrettiğini vurguladı.

LaWS, ÇEŞİTLİ HEDEFLERE KARŞI KULLANILABİLEN ÇOK YÖNLÜ BİR SİLAH

CNN'e konuşan USS Ponce Kaptanı Christopher Wells, "Lazer silahı, bir mermiden daha hassas. LaWS, sadece belirli bir ortamdaki (kara-hava-deniz) hedeflere değil, çok çeşitli hedeflere karşı kullanılabilen çok yönlü bir silah" dedi.

IŞIK HIZINDA HAREKET EDİYOR

LaWS'un ışık hızında hareket ettiğini belirten Wells, bunun kıtalararası balistik füzeden 50 bin kat daha hızlı olduğunun altını çizdi.

LaWS, FÜZELERİ DE VURABİLİR

CNN'e demeç veren bir diğer askeri yetkili Yüzbaşı Cale Hughes, LaWS'un yaklaşan bir nesneye büyük miktarlarda foton gönderdiğini belirterek, "Rüzgardan, menzilden ya da başka bir şeyden endişe etmiyoruz. Hedefleri ışık hızıyla angaje etme kabiliyetine sahibiz" ifadelerini kullandı.

Hughes, LaWS'un füzeleri de vurabileceğini sözlerine ekledi.