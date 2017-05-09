09.05.2017 22:50:36

ABD Başkanı Trump: 'Rusya-Trump işbirliği tamamen yalan'

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile işbirliği yaptığı yönündeki iddiaları yalanladı.

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ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile işbirliği yaptığı yönündeki iddiaları yalanladı.ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile arasında işbirliği olduğu yönündeki iddialarla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Rusya-Trump işbirliği tamamen yalan. Vergi ödeyenlerin paralarıyla finanse edilen bu saçmalık ne zaman sona erecek? Clapper (Eski ABD Ulusal İstihbarat Direktörü), yalan haber yapan medya kuruluşları da dahil, herkesin bildiği gibi Rusya ile Trump arasında işbirliğine dair bir 'kanıt olmadığını' tekrar tekrar söylemişti" ifadelerini kullandı.Eski ABD Ulusal İstihbarat Direktörü James Clapper, daha önce konuya ilişkin, Rusya'nın ABD'deki başkanlık seçimlerinin sonuçlarını değiştirdiğine dair bir kanıt bulunmadığını söylemişti.