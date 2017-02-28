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01.03.2017 05:30:45
ABD Başkanı Donald Trump: 'Bu alçak düşmanı (terör örgütü DEAŞ) yeryüzünden temizlemek için İslam dünyasındaki dostlarımız ve müttefiklerimiz de dahil tüm müttefiklerimizle beraber çalışacağız.'
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