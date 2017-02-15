15.02.2017 17:21:22

ABD basını, Flynn'a Obama'nın tuzak kurduğunu yazıyor...

Washington Free Beacon gazetesi, adının vermediği eski bir ulusal güvenlik danışmanının 'Obama'nın ekibi, Flynn'i itibarsızlaştırma kampanyası yürüttü' dediğini iddia etti.

TİMETURK | HABER MERKEZİ



Sputnik'in Türkçe'ye aktardığı habere göre bu isim "Trump Beyaz Saray'a çıkmadan önce Flynn karşıtı kampanya tam güç yürütülüyordu. Bir dizi rahatsız edici ve siyasi içerikli bilgiler sızdırıldı. Bu örnek bana İran anlaşmasının hazırlık sürecini anımsatıyor. O zaman da aynı kişiler devredeydi" dedi.

Obama yönetiminin, Flynn'in İran anlaşmasıyla ilgili gizli belgeleri ifşa edeceğini bildiğini ve 'mitlerinin yıkılacağını düşündüğünü' kaydeden kaynak, Obama'nın Ulusal Güvenlik Komitesi'nin aralık ayında Flynn'e zarar verecek bilgilerin sızdırılması için çalışmalara başladığını kaydetti.

FLYNN İDDİALAR ÜZERİNE İSTİFA ETMİŞTİ

Rusya'nın Washington Büyükelçisi Sergey Kislyak ile yaptığı telefon görüşmesinde yaptırımların kaldırılmasını konuştuğu öne sürülen Flynn, iddiaların basında geniş yer bulması sonucunda istifa kararı almıştı.



Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer da, Flynn'in istifasısını Trump istediğini belirtip "Başkan, Flynn'in Pence'i ve diğerlerini yanlış yönlendirmesinden dolayı çok ciddi şekilde kaygılanmıştı" demişti.



Trump da Twitter hesabından "Rusya bağlantısı saçmalığı, yalnızca Hillary Clinton'ın kaybettiği kapmanyasındaki hatalarını örtme girişimi" diye yazdı.

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