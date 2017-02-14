ABD askerleri Romanya'da

AA'nın haberine göre NATO üyesi Romanya'nın bölgedeki savunma gücünü artırmak için gönderilen 500 ABD askeri, ülkenin Karadeniz kıyısındaki limanına ulaştı.
ABD'nin Bükreş Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, tank ve silahlarla Romanya limanına gelen "Savaş Kartalları" birliğinin, ülkenin doğusunda yer alan Mihail Kogalniceanu hava üssüne konuşlanacağı belirtildi.
Büyükelçi Hans G. Klemm, gelişmenin, "güçlü ABD-Romanya stratejik ortaklığının altını çizdiğini" söyledi.
Klemm, "ABD'nin askeri varlığı, güneydoğu Avrupa ve Karadeniz bölgesindeki barış ve güvenliğin korunmasında kapasitemizi artırmaktadır" ifadesini kullandı.
Rusya'nın 2014'de Kırım'ı ilhak etmesinin ardından bu ülkeyle ilişkileri gerilen NATO, müttefiklerine güvence vermek adına Doğu Avrupa'daki askeri varlığını artırıyor.