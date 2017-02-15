16.02.2017 01:56:33

ABD askerleri Bulgaristan'da konuşlandı

Bulgaristan Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre, ABD askerlerinin ülkeye konuşlandığı belirtildi...

Ajanslarda yer alan habere göre; Bulgaristan Savunma Bakanlığı'nın duyurusuna göre, ülkeye ulaşan ABD askerlerine, tanklar, silahlı vasıtalar ve ekimpan desteği eşlik edecek. Birliklerin tamamının haftasonuna kadar Bulgaristan'a ulaşması bekleniyor.

Karadeniz'in doğusunda bulunan ve ABD ve Bulgaristan'ın birlikte yönettiği Novo Selo askeri üssüne gelen birliklerin, ABD'nin Doğu Avrupa ülkeleriyle işbirliğinin sürdüğünü, Moskova'ya gösterme amacı taşıdığı bildirildi.

Bulgaristan Savunma Bakanlığı, 120 ABD askerinin halihazırda üste bulunduğunu, 80 tankın ve yüzlerce silahlı savaş aracının daha askeri üsse ulaşacağını duyurdu.

BİRLİKLER ROTASYON YAPACAK

Askeri birlikler, aralarında Bulgaristan, Estonya, Letonya, Litvanya ve Romanya'nın da bulunduğu ülkeler arasında rotasyon yaparak konuşlanacak.

Ocak ayında Polonya'ya 2700 askerin konuşlanması, Rusya'ya yönelik bir tehdit olarak yorumlanmış ve Kremlin'in tepkisini çekmişti.

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