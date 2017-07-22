22.07.2017 09:37:32

ABD Afganistanı vurdu: Çok sayıda afgan polis öldü

ABD'nin Afganistan'ın Helmand vilayetinde gerçekleştirdiği hava saldırısında 16 polisin öldüğü belirtildi.

Helmand vilayetinin polis sözcüsü Selam Afgan, saldırının dün yerel saatle saat 17:00 sıralarında Afgan güvenlik güçlerinin bir köydeki Taliban militanları ile çatışması sırasında yaşandığını aktardı.

Afgan "Saldırıda ikisi komutan olmak üzere 16 Afgan polis öldü. 2 polis de yaralı" dedi.

Helmand yerel hükümet sözcüsü Omar Zwak da saldırıyı doğruladı.