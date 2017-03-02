03.03.2017 01:00:03

ABD Adalet Bakanı Sessions 'soruşturmalardan çekildi'

Bakan Sessions:- 'Var olan ya da ABD Başkanlığı kampanyasına ilişkin gelecekte açılacak muhtemel soruşturmalardan çekiliyorum'- 'Rus ara bulucularla Trump kampanyası hakkında asla bir görüşmem olmadı'

ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions, Rusya ile Başkan Donald Trump'ın seçim kampanyası hakkında var olan ya da gelecekte kasım seçimlerine ilişkin açılacak muhtemel soruşturmalardan çekildiğini açıkladı.

Rusya'nın Washington Büyükelçisi Sergey Kislyak ile geçen yıl iki kez görüşmesine ilişkin Senatoya yanlış bilgi verdiği yönündeki iddialar sonrası baskı altında olan Sessions, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Sessions, "Var olan ya da ABD Başkanlığı kampanyasına ilişkin gelecekte açılacak muhtemel soruşturmalardan çekiliyorum." dedi.

Kislyak ile görüşmesine ilişkin Senatoya yanlış bilgi verdiği yönündeki iddialar hakkında da konuşan Sessions, Senatodaki sorular karşısında "dürüst ve doğru" cevaplar verdiğini söyledi.

Sessions, "Rus ara bulucularla Trump kampanyası hakkında asla bir görüşmem olmadı." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Sessions'a güveninin "tam" olduğunu belirterek, "Senatoya doğru bilgiler verdiğine inanıyorum." demişti.

Adalet Bakanlığı Sözcüsü Sarah Isgur Flores, Sessions'ın 2016 yılında Rus Büyükelçi ile yaptığı görüşmeler hakkında AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sessions'ın geçen sene bir senatör ve Senato Silahlı Hizmetler Komitesi üyesi olarak 25 büyükelçi ile farklı zaman ve mekanlarda görüşmelerde bulunduğunu, bunlardan ikisinin Kislyak ile olmasının normal olduğunu belirtmişti.

Flores, bakan olmadan önce Senatodaki oturumda "Ruslarla irtibatının olup olmadığı" şeklindeki sorulara "hayır" diye yanıt veren Sessions'ın senatörleri yanıltmadığını çünkü kendisine doğrudan Ruslar ile Trump kampanyası hakkında sorular yöneltildiğini aktarmıştı.

Öte yandan Demokratlar, Rusların ABD'deki başkanlık seçimlerine siber saldırı yoluyla müdahale ettiği iddialarıyla ilgili olarak Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve Adalet Bakanlığının yürüttüğü soruşturmaya artık Jeff Sessions'ın hiçbir şekilde müdahil olmaması gerektiğini savunuyordu.

Demokratların Temsilciler Meclisindeki Azınlık Lideri California vekili Nancy Pelosi ise bir adım daha atarak, "Sessions'ın yalan söylediğini ve istifa etmesi gerektiğini" ifade etmişti.