14.02.2017 01:08:30

Abbas'tan Netanyahu'ya mesaj

Filistin Devlet Başkanı Abbas, 'Keşke Netanyahu da gerçekten barış istediğimizi anlasa' dedi...

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, avukatlardan oluşan İsrailli bir heyeti kabul ettiği bildirildi.

Filistin Haber Ajansı WAFA'ya göre, Ramallah'taki başkanlık binasında gerçekleşen görüşmede Abbas, İsrailli heyete, Filistin yönetiminin uluslararası kararlar üzerine kurulu, adil ve kalıcı bir barışın tesis edilmesi için çalıştığını vurguladı.

Bu tür görüşmelerin iki halk arasında anlaşmanın sağlanmasının temelini oluşturduğunu aktaran Mahmud Abbas, "Keşke İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da bizim gerçekten barış istediğimizi, uzun zamandır kendilerine el uzattığımızı ve hiç bir şeyin bizi adil barış için ilerlemekten caydıramayacağını anlasa." ifadesini kullandı.

İsrailli heyet ise ziyaretle Abbas'ın barışın tesisi için sürdürdüğü çalışmalara destek vermeyi amaçladıklarını kaydetti.

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