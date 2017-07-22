22.07.2017 11:49:53

Abbas: İsrail'le iletişimi kestik!

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'le resmi iletişimi kestiklerini açıkladı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, "Mescid-i Aksa'nın kapılarındaki dedektörler kalkana kadar İsrail ile tüm ilişkileri askıya aldıklarını" açıkladı.

Filistin devlet televizyonunun yayınladığı konuşmasında Abbas, İsrail'in Mescid-i Aksa'nın kapılarına dedektör yerleştirmesini kabul etmediklerini belirterek, "Mescid-i Aksa'nın kapılarındaki dedektörler kalkana kadar İsrail ile tüm ilişkileri askıya aldık" dedi.

Abbas, "Hayali güvenlik kılıfına sokulmuş siyasi uygulamalar olduğu için dedektörleri reddediyoruz. Bu uygulama, Mescid-i Aksa'yı ele geçirmeyi ve barış süreci ile kazanımlarından kaçmayı hedefliyor" diye konuştu.

HAMAS'A "SAFLARI BİRLEŞTİRME" ÇAĞRISI

Konuşmasında Hamas'a da birlik mesajı veren Abbas, "Mescid-i Aksa yönünde safları birleştirme" çağrısı yaptı.

Filistin Devlet Başkanı, ulusal uzlaşı hükümetinin Gazze'deki görevini yerine getirebilmesi ve milli seçimlere gidilmesi için Hamas'tan Gazze'deki İdari Komiteyi feshetmesini istedi.

Filistin yönetiminin üst düzey yöneticileriyle yaptığı toplantının ardından konuşan Abbas, Kudüs'e destek olmaya devam edeceklerini ve bu anlamda kent için 25 milyon dolar tahsis edeceklerini vurguladı.

Birleşmiş Milletler'e (BM) de çağrıda bulunan Abbas, Filistin halkı için uluslararası koruma talep etti.

İSRAİL 1 HAFTADIR AKSA'YI İŞGAL EDİYOR

İsrail, Mescid-i Aksa'nın kapılarına kurduğu metal dedektörler vasıtasıyla Aksa Vakfı tarafından kontrol edilen Harem-i Şerif'te egemenlik sağlamak istiyor.

Filistin halkı, metal dedektörlerin güvenlik gerekçesiyle değil, Aksa üzerinde hakimiyet kurma amaçlı olduğunu düşünüyor. İsrail'in, Aksa'yı yönetme hakkını resmi olarak tanıdığı Aksa Vakfı'na danışmadan attığı bu tek taraflı adımın kabul edilmesi halinde bunu daha ileri adımların takip edeceğini belirten Filistinliler, böylece Aksa'nın zamansal ve mekansal olarak bölünüp Yahudilere tahsis edilmesinden ve ellerinden alınmasından endişe ediyor.