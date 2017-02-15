15.02.2017 15:20:27

AB: Yunan halkına tünelin ucunda ışık olduğunu göstermemiz gerekiyor

AB Komisyonu'nu Ekonomik ve Parasal İşlerden Sorumlu Üyesi Moscovici 'Yunan halkına kemer sıkma tünelinin ucunda ışık olduğunu anlatmamız ve göstermemiz gerekiyor' dedi.

AA'nın haberine göre AB Komisyonu'nun Ekonomik ve Parasal İşlerden Sorumlu Üyesi Pierre Moscovici, Atina'daki temasları kapsamında Başbakan Aleksis Çipras ile görüşmesinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Taraflar arasındaki müzakerelerin zorlu geçtiğini belirten Moscovici, "Ancak, anlaşmaya yönelik iyi bir ilerleme kaydedeceğimize inanıyorum. Bunun için tüm taraflarla birlikte çalışıyoruz" ifadesini kullandı.

Yunanistan'ın büyüme ve mali göstergeler açısından iyileşme gösterdiğini, gelecek dönemde de bu toparlanmanın devam edeceğini kaydeden Moscoivici, "Güven sağlamak ve yatırım çekmek için belirsizliği ortadan kaldırmamız ve güveni tesis edecek reformlara ihtiyacımız var. Bu yüzden ikinci gözden geçirme sürecini tamamlamamız önemli" diye konuştu.

Yunan halkının endişelerinin anlaşıldığını anlatan Moscovici, "Yunan halkına kemer sıkma tünelinin ucunda ışık olduğunu anlatmamız ve göstermemiz gerekiyor. Halen Yunan ekonomisini daha rekabetçi ve çekici kılacak gerekli reformlar var" şeklinde konuştu.

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