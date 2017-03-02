02.03.2017 23:37:07

AB Yüksek Temsilcisi Mogherini Makedonya'da

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Mogherini:- 'Bu siyasi ve kurumsal kriz, etnik veya daha kötüsü jeopolitik çatışmaya dönüşmesin. Burası karmaşık bir bölgede karmaşık bir ülke ve biz karmaşık bir zamanda yaşıyoruz. Benzine ihtiyacımız yok çünkü zaten yeterince ateş var'

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, "Bu siyasi ve kurumsal kriz, etnik veya daha kötüsü jeopolitik çatışmaya dönüşmesin. Burası karmaşık bir bölgede karmaşık bir ülke ve biz karmaşık bir zamanda yaşıyoruz. Benzine ihtiyacımız yok çünkü zaten yeterince ateş var." dedi.

Mogherini, Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki temasları kapsamında Makedonya Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov, ülkedeki siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile görüştü.

Görüşmelerin ardından açıklamalarda bulunan Mogherini, AB'nin Makedonya ile Avrupa entegrasyonu yolunda ilerlemeye hazır olduğunu, zaman kaybetmek ya da ilerlemenin Makedonya'nın liderliğine bağlı olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı İvanov'un çoğunluğu sağlayan partiye hükümeti kurma görevini vermemesi ile ilgili de konuşan Mogherini, Cumhurbaşkanından kararını ülkenin tüm vatandaşlarının yararına değiştirmesi ve ülkenin anayasasına saygı duyması yönünde talepte bulunduğunu aktardı.

- "Siyasi ve kurumsal kriz, etnik veya jeopolitik çatışmaya dönüşmesin"

Ülkedeki siyasi krizden dolayı ziyaretinin karmaşık bir zamanda gerçekleştirdiğini kaydeden Mogherini, AB'nin amacının siyasi krizi çözmek için ülkeye yol göstermek olmadığını vurguladı.

Siyasi liderleri ve kurumsal sorumluk sahibi kişileri farklı söylemlerden kaçınmaya davet eden Mogherini, "Bu siyasi ve kurumsal kriz, etnik veya daha kötüsü jeopolitik çatışmaya dönüşmesin. Burası karmaşık bir bölgede karmaşık bir ülke ve biz karmaşık bir zamanda yaşıyoruz. Benzine ihtiyacımız yok çünkü zaten yeterince ateş var." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı ile gerçekleştirdiği görüşmeye de değinen Mogherini, bunun çok önemli olduğunu ve önümüzdeki günlerde ne kadar yapıcı görüşmeler gerçekleştirdiklerinin anlaşılacağını belirtti.

Ziyaret amacının ülke ve bölgenin Avrupa entegrasyonuna olan bağlılığını ifade etmek olduğunu söyleyen Mogherini, "Biz bu konuda ciddiyiz, kapımız tamamen açıktır ve biz bu ülkenin içeri girmesini ve Avrupa Birliği üyesi olmasını istiyoruz. Bu benim ziyaretimin amacıdır. Sadece bu ülke için değil tüm bölge için geçerlidir. Bu Avrupa Birliği'nin ve bölgedeki vatandaşların yararınadır." dedi.