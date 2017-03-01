01.03.2017 23:00:01

AB Yüksek Temsilcisi Mogherini Karadağ'da

AB Dışişleri ve Güvenlik Teşkilatı Yüksek Temsilcisi Mogherini:-'Siyasi çatışmaların, Karadağ'ın AB yoluna gölge düşürmesine izin verilmemeli. AB'nin kapılarının Karadağ ve tüm bölge ülkelerine açık olduğunu belirtmek isterim. Hepinizi AB'nin birer üyesi olarak görmek isteriz. Karadağ, diğer bölge ülkeleri arasında, AB entegrasyon sürecinde çok ciddi yol katetti'

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, "Siyasi çatışmaların, Karadağ'ın AB yoluna gölge düşürmesine izin verilmemeli. AB'nin kapılarının Karadağ ve tüm bölge ülkelerine açık olduğunu belirtmek isterim. Hepinizi AB'nin birer üyesi olarak görmek isteriz. Karadağ, diğer bölge ülkeleri arasında, AB entegrasyon sürecinde çok ciddi yol katetti." dedi.

Mogherini, Karadağ'daki resmi temasları kapsamında Karadağ Meclisi'nde düzenlenen olağanüstü oturumda, iktidardaki siyasi parti temsilcileriyle bir araya geldi.

Ekim ayında yapılan genel seçimlerin ardından meclis çalışmalarını boykot eden muhalefetin katılımı olmadan gerçekleşen oturumda, Karadağlı milletvekillerine hitap eden Mogherini, sözlerine parlamentodaki koltukların çoğunun boş olmasından duyduğu üzüntüyü dile getirerek başladı.

Oturum çağrısına kulak vermeyen muhalefetin kendisini hayal kırıklığına uğrattığını söyleyen Mogherini, "AB entegrasyonlarına destek vermek, siyasi partiler arasındaki ayrılıkların gözetilmediği bir husustur." dedi.

Muhalefetin, demokrasi ve iktidar için son derece önemli olan siyasi diyalog konusunda daha fazla çaba göstermesi gerektiğini belirten Mogherini, "Toplumunuzun bu durumun üstesinden gelebileceğinden eminim. Bir çözüm bulacağınızdan, muhalefetin tekrar parlamentodaki yerini alacağından eminim. Bu manada AB yolu bir birleşme noktası olabilir." şeklinde konuştu.

Mogherini, siyasi çatışmaların, Karadağ'ın AB yoluna gölge düşürmesine izin verilmemesi gerektiğinin altını çizerek, "AB'nin kapılarının Karadağ ve tüm bölge ülkelerine açık olduğunu belirtmek isterim. Hepinizi AB'nin birer üyesi olarak görmek isteriz. Karadağ, diğer bölge ülkeleri arasında, AB entegrasyon sürecinde çok ciddi yol katetti." ifadesini kullandı.

AB'nin, bünyesinde Balkan ülkeleri olmazsa eksik kalacağını söyleyen Mogherini, "Balkanlar, Avrupa'nın kalbinde yer alıyor." dedi.

Karadağ Meclis Başkanı İvan Brajovic de Mogherini'ye, AB'nin, Karadağ ve diğer bölge ülkelerine verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Mecliste düzenlenen oturumdan önce Karadağ Cumhurbaşkanı Filip Vujanovic ve Meclis Başkanı Brajkovic ile görüşen Mogherini, Karadağ Başbakanı Dusko Markovic ile de bir araya gelecek.

Mogherini, Balkan ülkelerine yönelik yaptığı tur kapsamında Karadağ'ın yanı sıra Bosna Hersek, Arnavutluk, Kosova, Sırbistan ve Makedonya'yı da ziyaret edecek.