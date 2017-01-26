26.01.2017 22:19:04

AB ülkelerinde silah satışı sıkı kurallara bağlanıyor

AP İç Pazar Komitesi, AB ülkelerinde silah alımı, satımı ile ruhsat verilmesi ve yenilenmesini sıkılaştıran yeni tasarıya onay verdi.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde, kimin hangi tür silahları alabileceği, taşıyabileceği ya da başka bir ülkeye götürülebileceği sıkı kurallara bağlanırken, Paris saldırılarında kullanılan dönüştürülebilir kurusıkı silahlara da ruhsat şartı getiriliyor.

Avrupa Parlamentosu (AP) İç Pazar Komitesi, AB Komisyonunun ateşli silahlarla ilgili teklifini oylayarak kabul etti. 9'a karşı 25 oyla kabul edilen düzenlemede, kimlerin hangi tür silahları alabileceği veya başka ülkeye götürebileceği belirleniyor.

Otomatik silahları ancak belli kişilerin alabilmesi ve taşıyabilmesi hükme bağlanırken, tüfek gibi bazı silahlara ruhsat şartı getiriliyor. Üye devletlerin silah ruhsatı verilmesi ve yenilenmesini izleyecek bir mekanizmayı hayata geçirmesi ile birbirleriyle istihbarat paylaşımı yapması zorunlu kılınıyor.

Kurusıkı silahlara sınırlama

Düzenlemeyle, dönüştürebilir kurusıkı silahların satışı da sınırlandırılıyor. 130 kişinin öldüğü 13 Kasım 2015 Paris saldırılarında kullanılan bu tür silahlara, artık normal silahlar gibi ruhsatlanması şartı getiriliyor.

AP üyeleri, yeni düzenlemeden kurusıkı ya da işlevsiz hale getirilen silah kullanan film endüstrisinin etkilenmemesi için de önlem aldı. Komitede, AB Komisyonunun teklifinde değişikliğe gidilerek film endüstrisinin bu silahlara sıkı kontroller altında erişimine izin verildi.

Mart ayında AP Genel Kurulunda oylanması beklenen uygulama, AB Konseyinin onayının ardından yürürlüğe girecek. Üye devletler, AB Konseyinin onayının ardından 15 ay içinde kendi kanunlarını düzenleyip uyumlu hale getirerek uygulamaya geçecek. 30 ay içinde de silahlara ilişkin istihbarat paylaşımı sistemini başlatacak.

AB Komisyonu, Avrupa'daki terör saldırılarının ardından silah satışı ve taşınmasına ilişkin daha sıkı kurallar içeren bir düzenleme için harekete geçmişti.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder