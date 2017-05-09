09.05.2017 22:50:49

AB Türkiye Delegasyonundan 'Avrupa Günü' resepsiyonu

Delegasyon Başkanı Büyükelçi Berger:- 'Avrupa Birliği, Türkiye'nin istikrarlı olması, güvencede olması, ekonomik olarak başarılı olması ve demokratik bir Türkiye olmasından açık ve net bir şekilde fayda sağlayacak. Dolayısıyla Türkiye, Avrupa Birliği için son derece önemli bir partner ve pek çok konuda AB için beraber hareket edebileceği son derece önemli bir oyuncu' - AB Bakanlığı Müsteşar Vek

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonunun ev sahipliğinde, "9 Mayıs Avrupa Günü" dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Salonu'nda düzenlenen resepsiyona, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, AB Bakanlığı Müsteşar Vekili Büyükelçi Selim Yenel ve Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu'nun yanı sıra çok sayıda diplomatik misyon temsilcisi katıldı.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Berger, burada yaptığı konuşmada, "Her ne kadar Avrupa milletleri arasındaki savaşlar artık geride kalmış olsa da görüyoruz ki günümüz itibarıyla pek çok krizle mücadele etmemiz gerekiyor. Avrupa Birliğinin kendi mevcudiyetinin bile sorgulandığı, ekonominin son derece zor bir dönemden geçtiği ve AB'nin özünü teşkil eden değerler olan dayanışma ve insani değerlerin teste tabi tutulduğu günlerden geçiyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin AB'ye girme kararı alarak son derece stratejik bir tercih ortaya koyduğunu vurgulayan Berger, "Avrupa Birliği, Türkiye'nin istikrarlı olması, güvencede olması, ekonomik olarak başarılı olması ve demokratik bir Türkiye olmasından açık ve net bir şekilde fayda sağlayacak. Dolayısıyla Türkiye, Avrupa Birliği için son derece önemli bir partner ve pek çok konuda AB için beraber hareket edebileceği son derece önemli bir oyuncu." değerlendirmesinde bulundu.

AB Bakanlığı Müsteşar Vekili Büyükelçi Selim Yenel de Türkiye'nin, Avrupa Günü'nü birliğe üye ülkeler ile kutlama sebebinin, aday ülke konumunda bulunmasının yanı sıra birlik ile ortak değerleri paylaşması olduğunu belirtti.

Yenel, AB'nin bugünlerde pek çok güçlükle karşı karşıya olduğunu fakat birliğin geçmişte olduğu gibi bugün de bu zorlukların üstesinden geleceği kaydederek, "Geçmişte de gördüğümüz gibi Avrupa Birliği krizlerden güç alarak çıkmıştır. Bir krizden öbürüne güçlenerek çıkmıştır ve günümüzde de böyle olacaktır. Şu anda dışarıdan alacağı yardımlarla da bu krizden güçlenerek çıkacaktır." dedi.

Türkiye'nin bu kriz durumunda da yardımlarını AB'ye sunacağını bildiren Yenel, Türkiye ve AB arasında son dönemde meydana gelen zorlukların yeni olmadığını ve zaman zaman birtakım zorlukların meydana geldiğini hatırlattı.

Müsteşar Vekili Yenel, Türkiye ve AB arasında karşılaşılan zorlukların daima üstesinden gelindiğinin altını çizerek, "(AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik'in Brüksel'e yapacağı resmi ziyaret) Ümit ediyoruz ki bu görevi sırasında karşılaştığımız bu zorlukların üstesinden gelmek ve kaldığımız yerden tekrar devam etmek için gelişmeler kaydedecektir." ifadesini kullandı.



Konuşmaların ardından Avrupa Günü kapsamında düzenlenen konserde, Ankara Devlet Opera ve Balesinden Tenor Ayhan Uştuk ve Avrupalı şarkıcı Sandra Pires sahne aldı.