01.03.2017 21:58:32

AB'nin geleceğine ilişkin senaryolar tartışmalara yol açtı

AP'deki gruplar, AB Komisyonu Başkanı Juncker'in, birliğin geleceğine ilişkin hazırladığı ve 5 senaryonun yer aldığı 'Beyaz Kitap' konusunda farklı görüşler dile getirdi - Avrupa Halk Partisi grubundan Pons: - 'Avrupa'yı imkanı olmadığı için yapamayacaklarından dolayı suçlamaya son verilmeli. Bu yanlış ve tehlikeli bir oyun. Brexit de bunun sonuçlarından biri'- Sosyalistler ve Demokratlar G

Avrupa Birliği'nin (AB) geleceğine ilişkin hazırlanan 5 senaryoya, Avrupa Parlamentosu'ndaki (AP) gruplar farklı tepkiler verdi.

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, AB'nin geleceğine ilişkin hazırladığı ve 5 senaryonun yer aldığı "Beyaz Kitap"ı Avrupa Parlamentosu (AP) üyelerine sundu. Belgede, senaryolar, "aynen devam", "sadece ortak pazar", "daha fazlasını yapmak isteyenler", "daha azını daha verimli yapmak" ve "birlikte daha fazlasını yapmak" başlıkları altında sıralandı.

- "Size ayı vadedemeyiz"

Juncker konuşmasında, bunlardan hangisini tercih ettiğini söylemeyeceğini, bu konudaki kararın kendisine ait olmadığını belirterek, AP, ulusal parlamentolar, hükümetler ve vatandaşları tartışmaya katkıda bulunmaya çağırdı.

Amacının, Avrupa'nın neyi yapıp yapamayacağını göstermek olduğunu kaydeden Juncker, "Size ayı vadedemeyiz. Bazı durumlarda, tek yapabileceğimiz şey bir teleskop vermek olur." dedi.

- "Bu yanlış ve tehlikeli bir oyun"

AP'nin en büyük grubu Avrupa Halk Partisi (EPP) adına konuşan Esteban Gonzales Pons, Juncker'e Beyaz Kitap için teşekkür ederek, beklentileri gerçeğe uyumlu hale getirme konusunda AB Komisyonu Başkanı ile aynı fikirde olduğunu söyledi. Avrupa'nın, imkanı olmadığı için yapamayacaklarından dolayı suçlanmasına son verilmesini isteyen Pons, "Bu yanlış ve tehlikeli bir oyun. Brexit de bunun sonuçlarından biri." ifadesini kullandı.

- "Hayal kırıklığına uğradık"

Sosyalistler ve Demokratlar Grubu (S&D) lideri Gianni Pitella, belgeyi eleştirerek, "AB Komisyonunun Beyaz Kitabından dolayı hayal kırıklığına uğradık. Karşı karşıya olduğumuz mevcut fırtınaya karşı kendimizi güçlendirmek için güçlü ve kapsamlı tercih belirlemek yerine, AB'nin geleceğine ilişkin öylece 5 olası senaryo sunmanın hatalı olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Sosyalistler ve Demokratlar Grubu olarak sadece tek bir seçenek gördüklerini vurgulayan Pitella, "O da, Avrupalılar olarak birlikte çalışmak ve birlikte çok daha fazlasını yapmaktır çünkü biz beraber olduğumuz zaman daha güçlüyüz. Konseyin dar görüşlülüğü ya da ulusal seçimlerin muhtemel sonuçlarından korkulmasının bir soncucu olarak, ortak bir Avrupa geleceğini feda etmeyi kabullemeyiz." şeklinde konuştu.

- "Dördüncü veya beşinci senaryo ile devam etmeliyiz"

Avrupa Liberaller ve Demokratlar İttifakı (ALDE) Başkanı Guy Verhofstadt ise konuşmasında, ilk üç senaryonun gerçek birer seçenek olmadığını belirterek, "İşleri daha etkin hale getirmek ve birlikte daha fazlasını yapmayı öngören dördüncü veya beşinci senaryoyla devam etmeliyiz. Göç krizi için acilen bir Avrupa çözümü bulmalıyız. İç pazarımızı, dijital ve enerji sektörlerine de yaymalı, etrafımızdaki bölgeleri istikrara kavuşturmak ve Avrupa'nın güvenliğini sağlamak için kapasite oluşturmalıyız." diye konuştu.

- "Başka bir senaryoya ihtiyaç var"

Avrupa Birleşik Solu (GUE) grubundan Philippe Lamberts, eşitsizliğin atmasını durdurmak için radikal bir yön değişikliği önerisinde bulunarak, "Vatandaşların kalplerini ve ruhlarını yeniden kazanmak için barışı sağlamalı ve refahı paylaşmalı, mali ve sosyal rekabetten vazgeçmeliyiz." değerlendirmesini yaptı.

Doğrudan Demokrasi ve Özgürlük Avrupası (EFDD) grubu adına konuşan Gerard Batten, Beyaz Kitap'ın Avrupa'nın karşı karşıya olduğu sorunları gösterdiğini ancak bunların çoğunu AB'nin kendisi tarafından oluşturulduğunu anlamada başarsız olduğunu savundu.

- "Avrupa'ya hayır diyoruz"

Aşırı sağ Özgürlükler ve Uluslar Avrupası (ENF) grubundan Vicky Maeijer ise, Avrupa'nın çökmekte olduğunu savunarak, "Biz Hollanda'da Avrupa anayasasına hayır dedik, Ukrayna ile yapılacak ticaret anlaşmasına da hayır dedik ve şimdi Avrupa'ya hayır diyoruz." diye konuştu.





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