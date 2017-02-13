13.02.2017 18:17:55

AB'nin ekonomi raporunda 'iyimser Yunan ekonomisi' tahmini

Avrupa Birliği hazırladığı raporda, Yunanistan'ın mali hedeflerinin üzerinde bir performans sergileyeceği ve borç oranını düşüreceği tahmininde bulundu.

AA'nın haberine göre AB Komisyonu'nun "Ekonomik Beklenti Kış 2017" raporunda, "iyileşme sinyalleri" Yunan ekonomisinde, mali dengelerin "beklenenden iyi" bir gelişme kaydettiği ifade edildi.

Yunanistan'ın bu yıl ve gelecek yılda, faiz dışı bütçe fazlası ve borcunun gayri safi yurtiçi hasılaya (GSYH) oranında olumlu bir seyir izleyeceğinin altı çizildi.

Rapora göre 2016'da, GSYH'sına oranla yüzde 179,7'ye yükselmesi beklenen ülkenin kamu borcunun, bu yıl yüzde 177,2'ye, gelecek yıl ise yüzde 170,6'ya gerileyeceği tahmin edildi.

Ülkenin kreditörleri arasında anlaşmazlığa neden olan ülkenin faiz dışı bütçe fazlasının GSYH'ya oranında ise hedeflerin aşılacağı kaydedildi.

Büyüme oranının ise yüzde 2016'da yüzde 0,3, bu yıl ise yüzde 2,7 olarak gerçekleşeceği belirtildi. Gelecek yıl ise bu oranın yüzde 3,1'e yükselmesi tahmininde bulunuldu.

Uluslararası Para Fonu (IMF) ve AB'li kreditörler arasında Yunanistan'ın kurtarma paketi programına ilişkin derin görüş ayrılıkları yaşanıyor.

IMF, mali hedeflerin çok yüksek olduğu gerekçesiyle daha fazla kemer sıkma önlemi talep ederken, AB'li yetkililer IMF'yi kötümser tahminlerde bulunmakla suçluyor.

Yunanistan hükümeti ise daha fazla kemer sıkma önlemine karşı çıkarak, bu taleplerin "mantıksız" olduğunu öne sürüyor.

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