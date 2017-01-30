30.01.2017 17:05:31

AB'nin aklındaki soru: Trump'ın göçmen kararı Avrupalıları etkiliyor mu?

AB, Turmp'ın göçmen kararının çifte vatandaşlığa sahip olan Avrupalıları etkileyip etkilemediğini inceleyecek.

AB Komisyonunun günlük basın toplantısında Başsözcü Margaritis Schinas, Trump'ın aldığı vize kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kararın çifte vatandaşlığa sahip olan Avrupalıları etkileyip etkilemediğini incelediklerini belirten Schinas, bu konuda çelişkili bilgiler geldiğini söyledi.

Schinas, Trump'ın kararına ilişkin "AB olarak, ırk, vatandaşlık veya din temelinde ayrımcılık yapmıyoruz. Bu sadece sığınma değil, tüm diğer politikalarımız için de geçerli" dedi.

Trump, 27 Ocak'ta "Yabancı Teröristlerin ABD'ye Girişinden Ülkeyi Korumak" imzaladığı başkanlık kararnamesi kapsamında, "terörle ilintili olduğu düşünülen" ülkelerden gelenlerin 30 gün boyunca ABD'ye kabul edilmeyeceği, bu süre içinde ilave tedbirlerin alınacağı bildirilmişti.



Metinde doğrudan ülke adı zikredilmese de bu ülkelerin Irak, Libya, Suriye, İran, Sudan, Somali ve Yemen olduğu belirtiliyor.

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