SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
'AB Makedonya konusunda çok kötü bir sınav veriyor'
06.05.2017 16:46:51

'AB Makedonya konusunda çok kötü bir sınav veriyor'

Makedonya Cumhurbaşkanı İvanov:- 'Avrupa Birliği konusunda sizinle yarışamıyoruz. Bu alanda rekor Türkiye'nin elinde. Avrupa Komisyonu tarafından 8 defa müzakerelere başlama tavsiye kararı alındı ama tarih yok. Çünkü ülkenizin adı Makedonya, siz Makedonsunuz ve millet olarak Makedonca dilini konuşuyorsunuz'- 'Avrupa Birliği Makedonya konusunda çok kötü bir sınav veriyor. AB, insan hakları, ken

Makedonya Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov, Avrupa Komisyonunun Makedonya için 8 defa müzakerelere başlama tavsiye kararı aldığını ancak henüz tarih verilmediğini belirterek, "Avrupa Birliği Makedonya konusunda çok kötü bir sınav veriyor. AB, insan hakları, kendi kimliğini koruma, tanıtma gibi hakları yaymaya çalışırken bu haklar Makedonya için geçersiz kalıyor." dedi.

Makedonya Cumhurbaşkanı İvanov, Bahçeşehir Üniversitesinin düzenlediği Global Liderlik Forumu 2017'nin gala programında, "Osmanlı barışı"nın yüzyıllar boyunca bölgede farklı din, dil ve ırktan insanı bir arada yaşattığını ancak Avrupalıların bunu anlayamadığını söyledi.

İnsanlığın 3 bin yıllık yazılı bir tarihe sahip olduğunu ve bunun 2 bin 700 yılının sadece çatışma ve savaşlarla geçtiğini dile getiren İvanov, şöyle konuştu:

"300 yıl ise dünya küresel çapta barış içerisinde yaşamış. Burada büyük bir paradoksla karşı karşıya kalıyoruz. Barış döneminin en uzun yıllarının Balkanlarda, Kafkasya'da ve Orta Doğu'da yaşandığını görüyoruz. Günümüzde herhangi bir AB temsilcisine Balkanlardan, Kafkasya'dan veya Orta Doğu'dan bahsettiğinizde neredeyse tüyleri diken diken oluyor. Özellikle barışın o bölgelerde o kadar uzun süre var olduğunu anlayamıyorlar. Kafkasya, Orta Doğu ve Balkanlar açık bir alana sahipken, sınırlarla bölünmemişken buralarda açık zihinli, ön yargılardan arınmış insanlar yetişti. Böyle bir ortamda insanların bağımsız ve adil bir güce inanması gerekir. Tarihe baktığınızda Pax Romana'yı yani Roma barışını görürsünüz. Ardından Osmanlı ile birlikte Osmanlı barışı başlamıştır."

- "Karşılıklı saygı, hoşgörü anlayışından çok daha üst bir anlayıştır"

İvanov, bazı çevrelerce dünyaya 19. ve 20. yüzyılın gözlüğü ile bakıldığını ifade ederek, sorunların bu şekilde çözülemeyeceğini söyledi.

Herkesin istek ve beklentisinin bir Avrupa barışından yana olduğunu aktaran İvanov, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Batı Avrupa'da Protestanlar ve Katolikler uzun süre birbirleriyle savaştıktan sonra barış imzalayarak laikliğe geçmiş, dini sadece özel alana hapsedip dışlamışlardır. Din özel alana atılıp hoşgörü diye tanımlanan bir görüşü ortaya atılmıştır. Hoşgörü, sizi sevmesem de katlanırım anlayışıdır. Orta Doğu'da, Kafkaslar'da ve Balkanlar'da böyle bir gelenek yoktur. Bizlerde karşılıklı saygı felsefesi vardır. Bu kadar farklı dinlere ve dillere sahip insanlar bu sebeple yüzlerce yıl bir arada yaşadılar. Karşılıklı saygı, Batılıların ortaya attığı hoşgörü anlayışından çok daha kutsal ve ulvi ve üst bir anlayıştır. O yüzden bu bölgelerde Hristiyanlar, Müslümanlar ve Museviler yüzyıllar boyunca karşılıklı saygı içerisinde yaşamıştır. Osmanlı döneminde bunun adına millet sistemi denilmiştir."

- "Yugoslavya ve AB'nin ortak problemi kriz yönetiminin olmamasıdır"

İvanov, Avrupa Birliği'nin bir barış projesi olduğunu ancak kriz dönemlerinde çözüm üretemediğini aktardı.

Avrupa gibi Tito Yugoslavya'sının da bir barış projesi olduğunu dile getiren İvanov, "Barış devam ederken her şey muhteşemdir. Yugoslavya ve AB'nin ortak problemi kriz yönetiminin olmamasıdır. Yunanistan'da avro bazlı kriz ortaya çıktığında Avrupa'nın bütün kurumları Yunanistan'ı kurtarmak için seferber oldu. Ukrayna krizi ortaya çıktığında herkes bir nevi Yunanistan'ı unutup Ukrayna'ya odaklandı. Mülteci krizi ortaya çıktıktan sonra kimse Ukrayna'yı konuşmadı. Arada ortaya çıkan terörizmle birlikte herkes mültecileri unuttu. Brexit ve referandum sonrası süreçte her şeyi unuttular." diye konuştu.

- "Avrupa Birliği, Makedonya konusunda çok kötü bir sınav veriyor"

Makedonya olarak Avrupa Birliği'ne girmeye karar verdiklerini dile getiren İvanov ancak AB'nin tavırları nedeniyle bir türlü birliğe kabul edilmediklerini savundu.

Avrupa Birliği gibi NATO'ya da üye olmak için ellerinden geleni yaptıklarını belirten İvanov, şunları kaydetti:

"Bizden istedikleri her şeyi yerine getirdik. Irak'a 12, Afganistan'a 24 defa NATO'nun misyonlarına asker gönderdik. Fakat üyeliğe kabul edilmedik çünkü adımız Makedonya. Adınızı değiştirin öyle gelin diyorlar. Defalarca ordumuz denendi. Denetleme konusunda Guinnes Rekorlar Kitabı'na girecek düzeydeyiz. Avrupa Birliği konusunda ise sizinle yarışamıyoruz, bu alanda rekor Türkiye'nin elinde. Avrupa Komisyonu tarafından 8 defa müzakerelere başlama tavsiye kararı alındı ama tarih yok. Çünkü ülkenizin adı Makedonya, siz Makedonsunuz ve millet olarak Makedonca dilini konuşuyorsunuz.

Avrupa Birliği, Makedonya konusunda çok kötü bir sınav veriyor. AB, insan hakları, kendi kimliğini koruma, tanıtma gibi hakları yaymaya çalışırken bu haklar Makedonya için geçersiz kalıyor. Birleşmiş Milletler ise insanın erdemli yaşama hakkını, insan haklarını, devletlerin haklarını korumak için kurulmuş bir örgüt iken Makedonya konusunda bu hakların geçerli olmadığını görüyoruz. Birleşmiş Milletler'e biz eski Yugoslavya Cumhuriyeti Makedonya olarak üyeyiz. Bu neredeyse nekrofiliye kaçan bir özenti ve öyle bir addır. Çünkü adımız bir ölü devletin adıdır. Biz Yugoslavya dağılmadan önce işlediği günahların bedelini ödüyoruz."


    YORUM YAZ
Bakanlıktan açıklama Wikipedia açıklaması: İletişim kanalları açık
'CHP’de sadakat diye bir duygu var mıdır?'
Kılıçdaroğlu bir kez daha 'kontrollü darbe' dedi, Erdoğan'ı işaret etti!
CHP'de sürpriz istifa!
Hafta sonu İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak!
AA, Emre Uslu'yu, Emre Uslu, AA'yı çekti
'Bir tokat İslamcılara, bir tokat tetikçilere'
'CHP 5’e bölünmüş durumda'
İran seçimlerinde 'Türkiye' tartışması
28 Şubat'ın 'sara' hastası mahkumları
Karlov'a suikast emri oteldeki abiden
ALES adaylarına 09.45 uyarısı
'Erdoğan'ın Pelikancıları durdurmak için 'Durun!' demesi yeterlidir'
'Darbeden 3 gün sonra yurtdışına giden esrarengiz para'
Dünyada bu hafta neler oldu?
FETÖ'nün 'ihraç' kumpası! 'YAŞ’ta adın geçiyor...'
Akar, Kalın ve Fidan'ın ABD ziyaretinin sebebi belli oldu
Suudi Arabistan'da FETÖ operasyonu: 16 gözaltı
Erdoğan: 'Parti olarak hesabiliğe doğru savrulduk...'
Baykal'dan bir 'Gül' açıklaması daha!
Adil Öksüz'ü serbest bırakan FETÖ'cü hakim yakalandı
6 Mayıs 2017 Cuma gazete manşetleri
Türkiye-Azerbaycan askeri tatbikatı sona erdi
KKTC Başbakanı: Türkiye olmadan Kıbrıs meselesi halledilemez
'Lübnan, ABD'den en fazla askeri yardım alan beşinci ülke'
Adana'da ailesini katleden Denizhan Dener'in cenazesi teslim alındı
Adana'da ailesini katleden Denizhan Dener'in cenazesi teslim alındı
Adana'da emekli vali ve ailesini katlettikten sonra intihar eden Denizhan Dener'in cenazesi, ailesinin evlenmesine karşı çıktığı Hanım Kaya teslim aldı.
06.05.2017 14:40:05
Hüseyin Dehkan'dan 'savunma harcamaları' açıklaması
Hüseyin Dehkan'dan 'savunma harcamaları' açıklaması
İran Savunma Bakanı Hüseyin Dehkan, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani iktidarındaki dört yıllık süreyi savunma yatırımları bakımından ülkenin 'en görkemli dönemi' olarak niteledi.
06.05.2017 13:47:50
Gece yapılan operasyon ile aranan DHKP-C'li öldürüldü
Gece yapılan operasyon ile aranan DHKP-C'li öldürüldü
İstanbul Küçükçekmece'de Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince DHKP-C'ye yönelik düzenlenen operasyonda polisle çatışmaya giren 18 yaşındaki Sıla Abalay öldürüldü.
06.05.2017 12:11:46
THY, kabinde ücretsiz laptop uygulamasını yarın başlatıyor
THY, kabinde ücretsiz laptop uygulamasını yarın başlatıyor
Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, Amerika ve İngiltere uçuşlarında business class yolcularına laptop dağıtımına yarın başlayacaklarını bildirdi.
06.05.2017 09:42:01
'Açlık grevindeki Filistinlileri zorla besleme ölümlere yol açabilir'
'Açlık grevindeki Filistinlileri zorla besleme ölümlere yol açabilir'
Filistin Sağlık Bakanı Cevad Avad, İsrail hapishanelerinde açlık grevindeki tutukluların zorla beslenmesi durumunda hayatlarının tehlikeye gireceği uyarısında bulundu.
06.05.2017 08:53:06
Tutuklu Die Welt muhabiri Yücel'den yeni mesaj
Tutuklu Die Welt muhabiri Yücel'den yeni mesaj
Alman Die Welt gazetesi, haber portalında Türkiye'de tutuklu bulunan muhabiri Deniz Yücel'in cezaevinden yazdığı yazıya yer verdi.
06.05.2017 08:50:16
Dörtyol’da silahlı kavga: 6 yaralı
Dörtyol’da silahlı kavga: 6 yaralı
Hatay’ın Dörtyol ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı.
06.05.2017 00:01:19
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Gulbeddin Hikmetyar döndü
Gulbeddin Hikmetyar döndü
Baykal'dan bir 'Gül' açıklaması daha!
Baykal'dan bir 'Gül' açıklaması daha!
Demirtaş: HDP olarak doğru dersler çıkardık
Demirtaş: HDP olarak doğru dersler çıkardık
'Darbeden 3 gün sonra yurtdışına giden esrarengiz para'
'Darbeden 3 gün sonra yurtdışına giden esrarengiz para'
'Lübnan, ABD'den en fazla askeri yardım alan beşinci ülke'
'Lübnan, ABD'den en fazla askeri yardım alan beşinci ülke'
107 hakim ve savcı ihraç edildi!
107 hakim ve savcı ihraç edildi!
'IŞİD, Rus yapımı gece görüş cihazları kullanıyor'
'IŞİD, Rus yapımı gece görüş cihazları kullanıyor'
Temel Karamollaoğlu'ndan erken seçim açıklaması
Temel Karamollaoğlu'ndan erken seçim açıklaması
S&P Türkiye'nin notunu açıkladı
S&P Türkiye'nin notunu açıkladı
'CIA, Kim Jong-un'a suikast planladı'
'CIA, Kim Jong-un'a suikast planladı'
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
'Türkiye ne yapıyor' diye bir soralım... Duvara da çarpabilir'
'Türkiye ne yapıyor' diye bir soralım... Duvara da çarpabilir'
Ümit Özdağ: Avrupa ile krizi AKP planladı
Ümit Özdağ: Avrupa ile krizi AKP planladı
Kuzey Kore tehdit etti
Kuzey Kore tehdit etti
Hollanda'ya 4 yaptırım uygulanacak
Hollanda'ya 4 yaptırım uygulanacak
Çavuşoğlu'ndan 'vize serbestisi' açıklaması
Çavuşoğlu'ndan 'vize serbestisi' açıklaması
İhvan sözcüsünden mektup: Arap Baharından acı bir ders çıkardık...
İhvan sözcüsünden mektup: Arap Baharından acı bir ders çıkardık...
Korucular referandumda 'evet' oyu kullanacak
Korucular referandumda 'evet' oyu kullanacak
İLKAV Başkanı Mehmet Pamak gözaltına alındı
İLKAV Başkanı Mehmet Pamak gözaltına alındı
Bakan Kaya: Cumhurbaşkanımız 'Artık dönebilirsin' demeseydi...
Bakan Kaya: Cumhurbaşkanımız 'Artık dönebilirsin' demeseydi...
Le Monde Avrupa’ya: Erdoğan, mağduru oynuyor, akıllıca yanıt verilmeli
Le Monde Avrupa’ya: Erdoğan, mağduru oynuyor, akıllıca yanıt verilmeli

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları