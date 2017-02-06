07.02.2017 00:57:48

AB Komisyonu'ndan Trump resti

AB Komisyonu, 'Trump'lı ya da Trump'sız, AB kendi yolunda ilerleyecek' açıklamasında bulundu...

Ajanslarda yer alan bilgide; Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, ABD'nin desteği olmadan da AB'nin 'iddialı rolünü' oynamayı sürdürmesi gerektiğini söyledi.

Juncker, Fransa Başbakanı Bernard Cazeneuve ile Brüksel'de görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, ABD desteğinden mahrum AB'nin bundan sonra ne yapacağına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

'İDDİALI ROLÜMÜZ SÜRMELİDİR'

AB liderlerinin geçen cuma günü Malta'da bir araya geldiğini ve konuyu ele aldıklarını hatırlatan Juncker, "(ABD Başkanı Donald) Trump'lı ya da Trump'sız, AB kendi yolunda ilerlemeli. Hedeflerimiz net. Son gelişmelere rağmen, Avrupa, kıtada ve dünyadaki iddialı rolünü oynamayı sürdürmeli" dedi.

'TRUMP AB İÇİN TEHDİT'

AB'yi Almanya'nın bir aracı olarak gördüğü ve İngiltere'nin birlikten ayrılarak iyi yaptığını söyleyen Trump, Avrupa'da endişeye yol açıyor. AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, birlikten ayrılma kararı alan İngiltere hariç üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarına gönderdiği mektupta, Trump'ı AB'nin karşı karşıya olduğu tehditler arasında saymıştı.

Avrupa Parlamentosundaki (AP) büyük grupların liderleri de, Juncker'in yanı sıra AB Konseyi Başkanı Donald Tusk'a mektup göndererek, Trump'ın AB elçisi adayı Ted Malloch'a 'kötü niyetli tavrından dolayı' akreditasyon verilmemesini istemişti.

Euronun 1-1.5 yıl içerisinde çökebileceğini ifade eden Malloch, "Sovyetler Birliği'nin yıkılmasına yardımcı olduğum bir diplomatik görevim vardı. Belki, biraz ehlileşmeye ihtiyacı olan başka bir birlik vardır" diyerek, AB'yi hedef almıştı.

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