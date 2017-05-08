09.05.2017 10:05:59

'AB ile Türkiye'nin ortak değerlerine inanıyoruz'

AB Bakanı ve Başmüzakereci Çelik:- 'AB ile Türkiye'nin ortak değerlerine ve ortak çıkarlarına inanıyoruz. AB kurumları ve üye ülkeleriyle 'kaygılar' yerine, önümüzdeki dönemde hangi alanlarda iş birliği yapabileceğimizi konuşmayı arzu ediyoruz' - 'Son dönemlerde Avrupa'da yükselen ve en çok İslamofobi ile göçmen karşıtlığından beslenen aşırı sağ, AB değerleri için en büyük tehdidi oluşturma

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, "AB ile Türkiye'nin ortak değerlerine ve ortak çıkarlarına inanıyoruz. AB kurumları ve üye ülkeleriyle 'kaygılar' yerine, önümüzdeki dönemde hangi alanlarda iş birliği yapabileceğimizi konuşmayı arzu ediyoruz." dedi.

Çelik, 9 Mayıs Avrupa Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, bugünün Avrupa'nın bir coğrafi terim olmaktan çıkıp ortak ülküler ve ortak değerler hedefiyle bir birliğe dönüşme yolundaki ilk köşe taşını simgelediğini belirtti.

Fransa Dışişleri Bakanı Robert Schuman'ın 9 Mayıs 1950'de ortaya koyduğu deklarasyonun, çağın en önemli barış ve kalkınma projesi AB'nin doğmasına vesile olduğunu vurgulayan Çelik, "Avrupa Birliği öncelikle, yüzyıllardır savaşlarla sarsılan kıtaya barışı getirmiş, ardından işleyen bir ortak pazar kurarak Avrupa ülkelerinde refahın yükselmesini sağlamış ve nihayetinde ortak değerleri benimseyerek ortak bir gelecek kurma ve küresel güç olma yolunda gelişimini sürdürmüştür." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin AB'ye katılım gayesinin temelinde demokrasi, insan hakları, barış, ekonomik kalkınma ve yüksek yaşam standartlarının olduğunu belirten Çelik, şunları kaydetti:

"AB, kültürel değerlerin, çeşitliliğinin korunmasını, refahı ve en önemlisi bu idealler üzerine inşa edilmiş ortak geleceği sembolize etmektedir. Her ne kadar mevcut durumda sarsıntılar yaşıyor olsa da AB, sahip olduğu güçlü ve köklü değerler ve ilkelere sahip çıktığı sürece, bu sarsıntılardan korunacaktır. Ancak son dönemlerde Avrupa'da yükselen ve en çok İslamofobi ile göçmen karşıtlığından beslenen aşırı sağ, AB değerleri için en büyük tehdidi oluşturmaktadır. Üstelik aşırı sağ ve popülist akım temsilcisi olan siyasi liderlerin buradan beslenen söylemlerle kitlelere hitabı, bu değer ve prensiplerin ciddi şekilde erozyonuna neden olmaktadır."

- "Kaygıları değil, iş birliğini konuşmayı arzu ediyoruz"

Türkiye'nin en başından itibaren AB'nin zamanın ruhuna yakışmayan ve ülkelerin ilerlemesinin önünde duran ön yargı ve korkulardan sıyrılıp temel değerlerine dönmesini ısrarla vurguladığını belirten Çelik, mesajında, "Bu süreçte Türkiye, AB'nin en büyük destekçisi olacaktır. AB ile Türkiye'nin ortak değerlerine ve ortak çıkarlarına inanıyoruz. AB kurumları ve üye ülkeleriyle 'kaygılar' yerine, önümüzdeki dönemde hangi alanlarda iş birliği yapabileceğimizi konuşmayı arzu ediyoruz." sözlerine yer verdi.

Çelik, Avrupa siyasetinin aşırı sağın söylemlerine hapsolduğu bu dönemde, demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye'nin, ihtiyaç duyduğu reformları kararlılıkla hayata geçirmeye, demokratik ve özgür dünyanın onurlu bir üyesi olarak varlığını sürdürmeye devam edeceğini vurguladı. Çelik, "Bu ilkeler temelinde AB ile ortak bir gelecek kurmamız mümkündür." ifadesini kullandı.

Bakan Çelik, mesajını "Bu özel ve kıymetli günün bize hatırlattığı prensipleri düsturumuz yaparak barışa, demokrasiye, hukukun üstünlüğüne, insan haklarına ve evrensel değerlere inanan tüm Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının 9 Mayıs Avrupa Günü'nü içtenlikle kutlarım." diye sonlandırdı.



