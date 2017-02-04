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AB: Gazze’deki Filistin yönetimi görevlilerine maaş vermeyeceğiz
04.02.2017 21:40:31

AB: Gazze’deki Filistin yönetimi görevlilerine maaş vermeyeceğiz

Avrupa Birliği, yeni destek paketinin Gazze’de bulunan Filistin Yönetimine bağlı memur maaşlarını kapsamadığını açıkladı.

Filistin Enformasyon Merkezi'nin haberine göre Avrupa Komiserliğinin Kudüs'teki ofisinden yapılan açıklamada, Avrupa Birliğinin 2017 yılında Gazze'ye yönelik yeni mali destek politikasını sürdüreceği ifade edildi.

Temsilci Şadi Osman yaptığı açıklamada, Avrupa Birliğinin yeni destek paketinin Gazze'de bulunan Filistin Yönetimine bağlı memur maaşlarını kapsamadığını, bunun yerine 30 milyon Euro bulan yardımı fakir ailelerle ekonomik kalkınmayla ilgili projelere tahsis edeceğini söyledi.

PARA NASIL DAĞITILACAK?

Buna göre 20 milyon Euro yardım program çerçevesinde Filistin Yönetimine bağlı Sosyal Kalkınma Bakanlığı aracılığıyla Gazze'deki fakir ailelere dağıtılacak.

Geri kalan 10 milyon Euro ise, yine Filistin Yönetimiyle koordineli bir şekilde Gazze'deki işsizlere iş alanı açmak amacıyla alt yapı ve ekonomik kalkınma projelerine aktarılacak.

BATI YAKA'DAKİ MEMURLARA MAAŞ ÖDENMEYE DEVAM EDİLECEK

Avrupa Birliğinin Batı Yaka'daki memurlara yaptığı desteği sürdüreceğini söyleyen Osman, burada özellikle sağlık ve eğitim sektörlerini önceleyeceğini kaydetti.

Osman'ın verdiği bilgiye göre Avrupa Birliğinin Filistin Yönetimine aktardığı yardım 300 milyon Euro'yu buluyor. Bunun 200 milyonu memur maaşlarına dağıtılırken, geri kalan 100 milyon Euro ise Filistinli Mültecilere Yardım ve Çalışma Örgütü (UNRWA)'ya aktarılıyor. 



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