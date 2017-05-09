09.05.2017 22:33:13

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Mogherini:

'Başta Balkanlar olmak üzere birçok komşu ülkeyle üyelik müzakerelerimizi sürdürüyoruz ve bunda ciddiyiz'- '(Fransa seçimleri) Seçimlerde yapılan ve kulağa hoş gelen çekici konuşmaların hayata geçirilmesi halinde bunun korkutucu olabileceğinin farkına vardılar. Bir seçim yapma zamanı gelince Avrupalılar neyi seçeceklerini gösteriyorlar'- 'Astana'daki atılan adımların tüm Suriye halkının insa

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, başta Balkanlar olmak üzere AB'nin komşu ülkelerle üyelik müzakerelerini sürdürdüğünü ve bu konuda ciddi olduğunu söyledi.

Mogherini, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki (BMGK) AB toplantısının ardından gazetecilere Avrupa ve Ortadoğu'daki gelişmelere ilişkin açıklama yaptı.

Fransa'daki seçimlere ilişkin konuşan Mogherini, son dönemdeki seçim sonuçlarının Avrupalıların AB ile devam etme kararlılığını gösterdiğini söyledi.

İngiltere'nin AB'den ayrılma kararı sonrası birçok kesimin "AB için sonun başlangıcı" tahmininde bulunduğunu hatırlatan Mogherini, "Son 10-11 ayda Birlik ciddi bir dayanıklılık testinden başarıyla geçti." dedi.

AB'nin birlikte yürüme konusunda kararlılığı olduğunu vurgulayan Mogherini, "Avrupalılar bana göre neleri kaybedebileceklerini gördüler. Seçimlerde yapılan ve kulağa hoş gelen çekici konuşmaların hayata geçirilmesi halinde bunun korkutucu olabileceğinin farkına vardılar. Bir seçim yapma zamanı gelince Avrupalılar neyi seçeceklerini gösteriyorlar. Bunu Hollanda, Avusturya ve Fransa seçimlerinde gördük." diye konuştu.

İngiltere'nin ayrılma kararından sonra da genişleme çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Mogherini, "Başta Balkanlar olmak üzere birçok komşu ülkeyle üyelik müzakerelerimizi sürdürüyoruz ve bunda ciddiyiz." ifadesini kullandı.

- "Çözümü Suriyeliler için istiyoruz, mültecilerden korunmak için değil"

Mogherini Suriye konusundaki sorular üzerine yaptığı açıklamada da hem Astana'da varılan anlaşma hem de Cenevre'de 16 Mayıs'ta başlayacak müzakereler için umutlu olduklarını söyledi.

İnsani yardım ulaştırılmasının önemine değinen Mogherini, "Astana'da atılan adımların tüm Suriye halkının insani yardıma erişmesine kapı açmasını umuyoruz. Bu konu acil. Politik görüşleri bir tarafa bırakarak tüm Suriyelilere yardım ulaşımı sağlanmalı." dedi.

Suriyelilerle her görüşmelerinde kendisine "Ülkelerinde artık savaş istemediklerini, evlerine dönüp ülkelerini yeniden imar etmek isteklerini" aktardıklarını belirten Mogherini, "Biz Suriye'de diplomatik çözüm için çaba gösteriyoruz. Bunu Suriyeliler için yapıyoruz, kendimizi mülteci dalgasından korumak için değil. Çünkü bu hem çok büyük bir insani felaket hem de bölge için ciddi bir güvenlik sorunu." diye konuştu.

Mogherini, bazı Avrupa ülkelerinin FETÖ üyelerini korumasına ilişkin soruya da "Benim iyi arkadaşım olan AB Bakanı Ömer Çelik ile Brüksel'de yarın görüşeceğim ve orada tüm ikili konuları ele alacağız." diye cevap verdi.