17.07.2017 13:57:39

AB'den Ukrayna'ya ticari destek

Avrupa Birliği (AB), Ukrayna ekonomisine katkı sağlamak için 3 yıl süresince ticari ayrıcalıklar sağlanması kararı aldı.

AB Konseyi, Ukrayna'ya 3 yıl süreyle ticari ayrıcalıklar sağlanması kararı alındığını açıkladı.

Buna göre, 1 Eylül'den itibaren Ukrayna'dan AB üyesi ülkelere yıllık 2 bin 500 ton doğal bal, 3 bin ton işlenmiş domates, 500 ton üzüm suyu, 4 bin ton yulaf, 65 bin ton buğday, 625 bin ton mısır, 325 bin ton arpa ve 7 bin 800 ton hububat gümrüksüz ihraç edilebilecek.

Ayrıca, Ukrayna'da üretilen gübre, boya, ayakkabı, bakır, alüminyum ve televizyon gibi ürünler bu süre boyunca AB ülkelerine gümrüksüz ihraç edilecek.

Ukrayna'nın söz konusu ticari ayrıcalıklardan yararlanmak için insan hakları, temel özgürlükler ve hukukun egemenliği gibi temel demokratik değerlere uygun davranmaya ve yolsuzlukla mücadele etmeye devam etmesi gerekiyor.