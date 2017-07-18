SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
AB'den mültecilere karşı yeni önlem
18.07.2017 11:18:29

AB'den mültecilere karşı yeni önlem

Avrupa Birliği, sığınmacı akışına engel olmak için Libya'ya şişme bot ve deniz motoru ihracatını durdurdu

Avrupa Birliği (AB), İtalya'ya sığınmacı akışına engel olmak için Libya'ya şişme bot ve deniz motoru ihracatını durdurma kararı aldı.

AB Konseyi, Akdeniz'den İtalya'ya yönelik sığınmacı akışını engellemek için Libya'ya yönelik yaptırım kararı alındığını açıkladı.

ŞİŞME BOT VE DENİZ MOTORLARININ SATIŞI YASAKLANDI

Açıklamada, yaptırım kararının insan kaçakçılarının iş modellerine engel olmak amacıyla alındığına dikkat çekilerek, AB ülkelerinden Libya'ya şişme bot ve deniz motorlarının ihraç edilmesinin yasaklandığı kaydedildi.

GÖÇ YOLLARINI KAPATMAYA ÇALIŞIYORLAR

Son dönemde, yoğunluklu olarak Sahraaltı Afrika kökenli mülteciler, merkez Akdeniz yolunu kullanarak İtalya'ya ulaşıyor. AB, özellikle Libya üzerinden İtalya'ya ulaşan bu göç yolunu kapatmaya çalışıyor.

BİNLERCE İNSAN AKDENİZ'DE CAN VERDİ

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, sadece 2017''nin ilk yarısında 80 binin üzerinde mülteci deniz yoluyla İtalya'ya ulaştı. Aynı dönemde yaklaşık 2 bin kişi açık sularda hayatını kaybetti.

İtalya'da mülteci merkezlerindeki toplam kalan sayısı da 200 bini aştı.


    YORUM YAZ
AB'den mültecilere karşı yeni önlem
AB'den mültecilere karşı yeni önlem
Avrupa Birliği, sığınmacı akışına engel olmak için Libya'ya şişme bot ve deniz motoru ihracatını durdurdu
18.07.2017 11:18:29
Çin Hindistan'a saldırdı! Yüzlerce asker öldü
Çin Hindistan'a saldırdı! Yüzlerce asker öldü
Çin'in Hindistan’a düzenlediği roketatarlı saldırıda 158 Hint askerinin hayatını kaybettiği bildirildi.
18.07.2017 11:11:40
Diyarbakır'da üs bölgesine roketli saldırı
Diyarbakır'da üs bölgesine roketli saldırı
Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde bir grup PKK'lı tarafından üs bölgesine roketatarlı saldırı düzenlendi. Saldırıya güvenlik güçleri anında karşılık verirken, bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.
18.07.2017 11:10:06
Yeşil listedeki terörist öldürüldü
Yeşil listedeki terörist öldürüldü
İçişleri Bakanlığı, terörle mücadele operasyonları kapsamında Bitlis'te gerçekleştirilen operasyonda 2 teröristin ölü olarak ele geçirildiğini açıkladı. Teröristlerden birinin arananlar listesinde, yeşil listede bulunan 'Kia Koçer' kod adlı Ali Ulaş olduğu belirtildi.
18.07.2017 11:09:14
Hindistan'da Dang Humması salgını: 21 ölü
Hindistan'da Dang Humması salgını: 21 ölü
Hindistan'da Dang Humması salgını nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti.
18.07.2017 11:08:51
Fenerbahçe'de sakatlık şoku!
Fenerbahçe'de sakatlık şoku!
Fenerbahçe'nin, Atletico Bilbao ile karşı karşıya geldiği hazırlık maçında Alper Potuk sakatlık yaşadı.
18.07.2017 11:07:36
Türkiye'den Katar'a yeni sevkiyat
Türkiye'den Katar'a yeni sevkiyat
1. Ordu Komutanlığı’na bağlı topçu birliklerinden 25 asker Doha'ya ulaştı.
18.07.2017 11:03:40
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Ankara'da ikinci 'Hero' vakası!
Ankara'da ikinci 'Hero' vakası!
MGK'nın ardından sert bildiri
MGK'nın ardından sert bildiri
İsrail'in 9 numaralı Filistinli ajanının hikayesi
İsrail'in 9 numaralı Filistinli ajanının hikayesi
3 terörist etkisiz hale getirildi
3 terörist etkisiz hale getirildi
OHAL 3 ay uzatıldı
OHAL 3 ay uzatıldı
Büyükada toplantısına ilişkin sıcak gelişme
Büyükada toplantısına ilişkin sıcak gelişme
'Anıtkabir'de konuta izin verilecek' iddiası yalanlandı
'Anıtkabir'de konuta izin verilecek' iddiası yalanlandı
TSK'dan Hakkari açıklaması! 17 asker yaralı!
TSK'dan Hakkari açıklaması! 17 asker yaralı!
Maliye Bakanlığı bütçe açığını açıklandı
Maliye Bakanlığı bütçe açığını açıklandı
BAE, FETÖ'cülere karşılık, İhvan mensuplarını istiyor
BAE, FETÖ'cülere karşılık, İhvan mensuplarını istiyor
Türkiye PYD mevzilerini vurdu
Türkiye PYD mevzilerini vurdu
247 kilo esrar ele geçirildi
247 kilo esrar ele geçirildi
SON YORUMLANANLAR
New York Times: ABD, Irak'ı İran'a teslim etti
New York Times: ABD, Irak'ı İran'a teslim etti
İngiliz sömürgesinin yüzüstü bıraktığı Nübyeliler
İngiliz sömürgesinin yüzüstü bıraktığı Nübyeliler
'Yerim destanınızı' diyen gazeteci yakalandı
'Yerim destanınızı' diyen gazeteci yakalandı
Erdoğan'ın ‘Kalbimdesiniz’ jestine F-16 pilotu böyle karşılık verdi
Erdoğan'ın ‘Kalbimdesiniz’ jestine F-16 pilotu böyle karşılık verdi
İsrailli bakandan Mescid-i Aksa açıklaması!
İsrailli bakandan Mescid-i Aksa açıklaması!
'Suriyelilere vatandaşlık verilsin mi?' anketi
'Suriyelilere vatandaşlık verilsin mi?' anketi
İçişleri Bakanlığı'ndan Suriyeliler açıklaması
İçişleri Bakanlığı'ndan Suriyeliler açıklaması
İETT otobüsünü durdurup ateşe verdiler
İETT otobüsünü durdurup ateşe verdiler
Amerikan Wall Street Journal gazetesinde FETÖ rezaleti
Amerikan Wall Street Journal gazetesinde FETÖ rezaleti
Kılıçdaroğlu: MİT'in verdiği bilgiler bizi tatmin etmemiştir
Kılıçdaroğlu: MİT'in verdiği bilgiler bizi tatmin etmemiştir
İsmail Kahraman'dan Akşener'e 'Kılıçdaroğlu' cevabı
İsmail Kahraman'dan Akşener'e 'Kılıçdaroğlu' cevabı
Kılıçdaroğlu: 2019'da başkan adayı olmayacağım
Kılıçdaroğlu: 2019'da başkan adayı olmayacağım

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları