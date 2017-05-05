05.05.2017 15:24:41

AB'den Gürcistan'a 32 milyon avro destek

Gürcistan Başbakanı Kvirikaşvili, AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Komiseri Hahn'ı kabul etti- AB ile Gürcistan, 32 milyon avroluk maddi destek anlaşması imzaladı

Avrupa Birliği (AB) ile Gürcistan, 32 milyon avroluk maddi destek anlaşması imzaladı.

Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili, Tiflis'i ziyaret eden AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Komiseri Johannes Hahn'ı kabul etti.

Görüşmenin ardından taraflar, AB ile Gürcistan arasında 2014'te imzalanan Ortaklık Anlaşması çerçevesinde 32 milyon avroluk maddi destek öngören "Teknik İşbirliği Mekanizması" anlaşmasını imzaladı.

Anlaşmaya Hahn ve Gürcistan AB Bakanı Viktor Dolidze imza attı.

Başbakan Kvirikaşvili, imza töreninin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Gürcistan'ı desteklediği için AB'ye teşekkür etti.

Gürcistan'ın AB ile entegrasyonu sürecinde verdiği destek, vatandaşlarına Schengen bölgesine vizesiz seyahat etmesine olanak tanıyan anlaşmanın yürürlüğe girmesine sağladığı katkı için Hahn'a da teşekkür eden Kvirikaşvili, görüşmede Gürcistan ve AB arasındaki işbirliği ile ülkesindeki demokratik reformları ele aldıklarını söyledi.

"Gürcistan ile AB arasındaki ilişkiler, hiçbir zaman bu kadar yakın ve verimli olmamıştı." ifadeleri kullanan Kvirikaşvili, Gürcistan'ın AB ile entegrasyon sürecinde mesafe kaydettiğini, hükümet olarak birçok başarılı reform uyguladıklarını belirtti.

- Gürcistan'da ilk Avrupa Okulu açılacak

Hahn da sadece bir ayda vize serbestisi fırsatından 10 binden fazla Gürcünün faydalandığını kaydetti.

"Gürcistan, AB ile ortaklık anlaşmasının uygulanması yönünde ciddi çaba sarf etti." diye konuşan Hahn, Gürcistan hükümetinin son derece etkili reformlar uyguladığını belirtti.

AB'nin Gürcistan'da eğitim alanında devam eden reformlara destek verdiğini belirten Hahn, 2018'de ülkede ilk Avrupa Okulu'nu açacaklarını söyledi.

Okul projesinin pilot program olduğunu ifade eden Hahn, söz konusu projenin uygulanması için Gürcistan'ı seçtiklerini belirtti.

Hahn, AB'nin Gürcistan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine somut destek verdiğini sözlerine ekledi.

Gürcistan Cumhurbaşkanı Giorgi Margvelaşvili de bugün Hahn'ı kabul edecek. Hahn, Gürcistan ziyareti kapsamında Tiflis'te düzenlenecek Avrupa Günleri etkinliğine de katılacak.























