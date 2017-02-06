07.02.2017 00:24:38

AB'den duvar savunması

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, duvar örmek örneğiyle kendilerini savundu...

Ajanslarda yer alan habere göre; AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, sığınmacıların Avrupa'ya gelmesini önleme politikalarının, ABD'nin yaptığı gibi duvar örmek değil sığınmacı akışını yönetmek olduğunu savundu.

AB Dış İlişkiler Konseyi toplantısının ardından gazetecilere açıklama yapan Mogherini, sığınmacıların AB ülkelerine gelmesini önlemek için Libya'yla vardıkları 200 milyon euroyu da kapsayan anlaşmanın, denizlerde can kaybının önlenmesi açısından önem taşıdığını söyledi.

Anlaşmayla ilgili konuşan Mogherini, "Bizim yöntemimiz, bunu net bir şekilde ifade etmek isterim, sığınmacı akışını yönetmek. Bu bir duvar değil, insanları dışarda tutmak değil. Başka tür bir yöntem, yönetmesi oldukça karmaşık olan bir konuyu, insan haklarını ve suç örgütleriyle mücadeleyi önceleyerek yönetmeyi amaçlayan Avrupa yöntemi" dedi.

Bu yöntemde, sığınmacıların geldiği ve transit olarak kullandığı ülkelerin yanı sıra uluslarası kurumlarla iş birliği yaptıklarını ifade eden Mogherini, ABD Başkanı Donald Trump'ın Meksika sınırına duvar örme kararı ve sığınmacı almaya karşı tavrına atıf yaparak, "Dolayısıyla bu, bugünlerde gördüğünüz diğer tarzların tamamen aksi" ifadelerini kullandı.

AB ülkelerinin liderleri, 3 Şubat'ta dönem başkanı Malta'da bir araya gelerek ve Libya'dan Avrupa'ya olan sığınmacı akışını durdurmak amacıyla hazırlanan bir paket üzerinde anlaşmaya varmıştı. Paket, Libya sahil güvenlik birimlerine eğitim vermek ve 200 milyon euroluk yardımla ülkedeki sığınmacı kamplarının durumlarının iyileştirilmesi için desteği kapsıyor.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder