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AB Bakanı ve Başmüzakereci Çelik, Jagland'la görüştü (2)
11.05.2017 18:03:57

AB Bakanı ve Başmüzakereci Çelik, Jagland'la görüştü (2)

Bakan Çelik: - '(Avrupa Konseyi ile ilişkiler) Başarmak istediğimiz şey sürekli ilerlemektir'- 'Avrupa Konseyi ile yapacağımız bundan sonra da önemli işler var. Bu iş birliğimizi de sürdüreceğiz'- Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Jagland:- 'Daha önceki iş birliğimiz darbe öncesinde ne ise şimdi de devam etmektedir'- 'Avrupa Konseyi ve Türkiye diye bir kavramdan bahsetmiyoruz. Avrupa Konseyi i

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Avrupa Konseyi ile ilişkiler konusunda başarmak istedikleri şeyin "sürekli ilerlemek" olduğunu belirtti.

Çelik ve Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland, Genel Sekreter'in rezidansında görüştükten sonra basın toplantısı düzenledi.

Türkiye'nin güçlü bir demokrasi ve büyük bir Avrupa devleti olduğunu dile getiren Çelik, "Türkiye'nin içinde bulunduğu zor koşullarda, birden çok terör örgütüyle mücadele etmede gösterdiği başarı, bunun yanı sıra demokratik hak ve özgürlükleri korumak için gösterdiği gayret, hükümetimizin reform iradesi... Hep birlikte bakıldığında Avrupa Konseyi ile yapacağımız bundan sonra da önemli işler var. Bu iş birliğimizi de sürdüreceğiz." dedi.

Jagland da Türkiye ile iyi iş birliğinin sürdürülmesi için çalışmaya devam edeceğini söyledi. Bunun için arzu ettikleri şeylerden bir tanesinin de olağanüstü hal için kurulan inceleme komisyonunun iç hukuk yollarını açacak şekilde çalışmaya başlaması olduğunu belirten Jagland, ayrıca Türkiye'de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihadının daha fazla kullanılması gerektiğini düşündüklerini kaydetti.

Özellikle gazeteciler ve şu anda tutuklu olan milletvekilleriyle ilgili olarak Anayasa Mahkemesinin kararlarını vermeye başlamasının önemli olduğuna işaret eden Jagland, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir çalışma grubumuz var. Şu anda terörle mücadele kanunu üzerinde çalışıyorlar ve ifade özgürlüğü konusunda da birtakım çalışmalar yapılıyor. Dolayısıyla bütün bunların yapılması hem bizim için hem de Avrupa Birliği için çok önemlidir. Bizim burada esas gözetmeye çalıştığımız Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve onun uygulanmaya konmasıdır.

Daha önceki iş birliğimiz darbe öncesinde ne ise şimdi de devam etmektedir. Aynı şekilde sürdürülmesi bizim dileğimiz. Hatta diyebilirim ki referandum sonuçlarından sonra artık daha da iyi bir iş birliği zemini hazırlanmış durumda. Bundan sonra daha somut adımlarla daha rahat bir şekilde ilerleyebiliriz. Sayın Bakanın burada bizimle olması önemli bir sinyaldir bizim için.

İnanıyorum ki bundan sonra çok daha iyi çok daha yapıcı bir iş birliği için gerekli adımlar atılacaktır. Avrupa Konseyi ve Türkiye diye bir kavramdan bahsetmiyoruz. Avrupa Konseyi içinde Türkiye'den bahsediyoruz. Türkiye'nin yeri Avrupa Konseyidir, dolayısıyla iki farklı taraftan bahsetmiyoruz. Tek bir taraftan bahsediyoruz. Hepimizin de amacı Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin hayata geçirilmesini sağlamaktır. Aynı amaç için çalışıyoruz."

- "Pozitif ajanda"

Bundan sonraki sonucun ne olacağına ilişkin bir soru üzerine Çelik, Türkiye'nin Avrupa Konseyinin içinde bir ülke ve Konseyin kurucu ülkesi olduğuna işaret etti.

Avrupa Konseyi ile Türkiye arasında bir zıtlık değil, iş birliği ilişkisi kurduklarına dikkati çeken Çelik, yaptıkları görüşmede de Jagland'la yaptıkları her görüşmede olduğu gibi, "pozitif ajanda"ya odaklandıklarını kaydetti.

Karşılıklı olarak eleştirilerini, kaygılarını, çok açık bir şekilde ve dostça dile getirdiklerini vurgulayan Çelik, "Ama başarmak istediğimiz şey sürekli ilerlemektir." dedi.

- Yabancı gazeteciler

Türkiye'nin yabancı gazeteciler için güvenli olup olmadığının sorulması üzerine Çelik, "Net bir şekilde söylüyorum, hiçbir şekilde şüpheye yer bırakmayacak şekilde. Türkiye tabii ki yabancı gazeteciler için güvenli bir ülkedir. Gazetecilik faaliyeti yapmak isteyen, gazetecilik faaliyeti çerçevesinde Türkiye'de bulunmak isteyen, gerçekten gazetecilik mesleğine ve kimliğine sahip kişiler açısından Türkiye güvenli bir ülkedir. Türkiye'de rahatlıkla görevlerini yapabilirler. Bu bakımdan da basın hürriyeti çerçevesinde gerekli faaliyeti yürütebilirler." diye konuştu.

Sorunun ima ettiği diğer konuların da farkında olduğunu ama bunun her birinin ayrı bir hikayesi bulunduğunu belirten Çelik, "Hiçbir şekilde, gazetecilik faaliyeti adı altında, terörle yanaşık düzen duran ya da birtakım teröristlerin yaptığı toplantılara katılanlar hakkında yapılan soruşturmaları gerçek gazetecilerin faaliyetleriyle karıştırmamak gerekir." dedi.

Türkiye'nin Avrupa Konseyi organlarına yaptığı eleştirilere ilişkin soru üzerine Jagland, Türkiye'yi içerideki toplantıda eleştirdiğini dile getirerek ayrıca bu tip eleştirileri bütün Avrupa Konseyi ülkeleri için yaptıklarını da söyledi.

(Bitti)

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