10.05.2017 20:37:28

AB Bakanı Çelik, Juncker ile görüştü

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile görüştü.

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile görüştü.

Çelik, Brüksel temasları kapsamında, AB Komisyonu Birinci Başkan Yardımcısı Frans Timmermans ve AB Komisyonunun Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Üyesi Dimitris Avramopoulos ile bir araya geldi.

Toplantı basına kapalı devam ederken AB Komisyonu Başkanı Juncker, programında olmamasına rağmen toplantının yapıldığı salona gelerek Çelik ile görüştü.

Görüşmede, Türkiye-AB ilişkileri, göç, terörle mücadele, Gümrük Birliği'nin güncelleştirilmesi konularının ele alındığı belirtildi.

Çelik, sabah saatlerinde de AB Dış Politika ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve AB Komisyonunun Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn ile görüşmüştü.

AB Bakanı Çelik, öğle saatlerinde düzenlediği basın toplantısında, 25 Mayıs'ta yapılacak NATO Zirvesi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AB Komisyonu ve AB Konseyi başkanları arasında bir görüşme düşünüldüğünü, daha sonra da AB ve Türkiye arasında bir zirve planlaması içine girilmesini değerlendirdiklerini kaydetmişti.