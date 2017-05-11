11.05.2017 16:38:38

AB Bakanı Başmüzakereci Çelik, Jagland'la görüştü (1)

Bakan Çelik:- 'Avrupa Konseyi bizim evimiz, biz burada ev sahibiyiz, misafir değiliz. Burayla olan çalışmalarımızı bundan sonra da verimli bir şekilde sürdüreceğiz'- 'Sayın Jagland'la konuştuğumuz konular, zaten beraber çalışacağımız konularla ilgili bir yol haritasına işaret ediyor'- 'Türkiye'nin terörle mücadelesi Türkiye'nin güvenliğini sağladığı gibi Avrupa'nın da güvenliğini sağlamak

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, "Avrupa Konseyi bizim evimiz, biz burada ev sahibiyiz, misafir değiliz. Burayla olan çalışmalarımızı bundan sonra da verimli bir şekilde sürdüreceğiz." dedi.

Çelik ve Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland, Genel Sekreter'in rezidansında gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından basın toplantısı yaptı.

Jagland'la kapsamlı bir görüşme yaptıklarını ve Türkiye ile Avrupa Konseyi arasındaki bütün konuları kapsamlı bir şekilde konuştuklarını belirten Çelik, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinin (AKPM) Türkiye hakkında verdiği ve Türkiye'nin haksız bulduğu görüşleri de Jagland'la paylaştığını ifade etti.

AKPM'nin kararının yanlış ve haksız olduğunu vurgulayan Çelik, bununla birlikte Avrupa Konseyinin Türkiye'nin kurucusu olduğu saygın bir kurum olduğuna işaret etti.

Çelik, "Avrupa Konseyi bizim evimiz, biz burada ev sahibiyiz, misafir değiliz. Burayla olan çalışmalarımızı bundan sonra da verimli bir şekilde sürdüreceğiz." dedi.



Bir soru üzerine Çelik, Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile ilgili taahhütlerine bağlı olduğunu ve bu taahhütlerin dışına çıkmadığını söyledi.

Türkiye'nin olağanüstü hal ilan ederken bile sözleşmenin verdiği derogasyon hakkını kullandığına işaret eden Çelik, bu zor koşullar içerisinde Türkiye'nin özgürlük-güvenlik dengesini sağlamayı başarabildiğini kaydetti.

Çelik, "Sayın Jagland'la konuştuğumuz konular, zaten beraber çalışacağımız konularla ilgili bir yol haritasına işaret ediyor." dedi.

AKPM'nin verdiği kararın haksız ve yanlış olduğunu not ettiklerini ve bunu söylediklerini dile getiren Çelik, ama Avrupa Konseyi ile işbirliğinin süreceğini kaydetti.

Türkiye'nin reform iradesinin ayakta olduğunu ancak Türkiye'nin terörle mücadelesinin de sağlıklı bir şekilde yürümesi gerektiğini vurgulayan Çelik, "Türkiye'nin terörle mücadelesi Türkiye'nin güvenliğini sağladığı gibi Avrupa'nın da güvenliğini sağlamaktadır. Terörle mücadele var diye, özgürlüklerin kalkmadığı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin yürürlükte olduğu ender bir model ortaya koymaktadır Türkiye. Herkesin de bunu takdir etmesini bekliyoruz." dedi.

(Sürecek)



