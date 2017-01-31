31.01.2017 11:38:53

AB 3 milyar Euro'nun 10'da 1'ini bile vermedi

AB ile imzalanan mülteci anlaşması çerçevesinde Türkiye'deki mülteci projelerine 3 milyar Euro aktarması gereken AB, bu paranın henüz onda birini bile vermedi.

TİMETURK | HABER MERKEZİ



AB'nin güçlü ülkesi Almanya'nın Başbakanı Angela Merkel, 2 Şubat'ta Ankara'ya geliyor. Göçmen krizi sebebiyle 2015'te Türkiye ziyaretlerini sıklaştıran, ancak anlaşma sağlandıktan sonra Türk liderlerle sadece uluslararası zirvelerde görüşen Merkel için yasa dışı göçle mücadelede işbirliğinin sürmesi büyük önem taşıyor.



BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR



Al Jazeera'den Ece Göksedef'in haberine göre AB ile ilişkilerin gerildiği bir dönemde, birliğin lideri konumundaki Almanya'dan yapılan bu ziyaret, Geri Kabul Anlaşması'yla ilgili son yapılan açıklamaların ardından büyük önem taşıyor.



KİMLERLE GÖRÜŞECKE?

Perşembe günü Ankara'ya gelecek olan Merkel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'la görüşmesi planlanıyor.



MERKEL'İN DİPLOMASİSİ

Türkiye'nin AB üyeliğine her zaman mesafeli olan Merkel, 2015 yazından itibaren göçmen krizinin büyümesi ve milyonlarca göçmenin Avrupa'nın kapılarına dayanmasıyla birlikte, Ankara ile temaslarını sıklaştırmıştı.



İLİŞKİLER GERİLDİ



2015'ten bu yana dört kez Türkiye'ye gelen Merkel'in girişimleriyle, Mart 2016'da AB-Türkiye mülteci anlaşması imzalandı. Ancak, hem anlaşma kapsamında hızlandırılması öngörülen Vize Muafiyeti konusunda çıkan sıkıntılar, hem de 15 Temmuz sonrası beklenen desteğin gelmeyişi nedeniyle iki ülke ilişkileri gerildi.



MERKEL: TÜRKİYE KRİTİK ÖNEMDE

Ankara'dan bu süreçte sert açıklamalar gelse de, Merkel tonunu daha yumuşak tuttu ve bugüne kadar yaşanan tüm gerginliklere rağmen, Türkiye'nin göç krizi için krtik önemde olduğunu söylemeye devam etti. Bir yandan da tüm kriterlerin yerine getirilmesi gerektiğini vurgulamayı sürdürdü.



YUNANİSTAN'IN DARBECİLER KARARI

Son olarak 26 Ocak'ta Yunanistan'ın Gülen Örgütü mensubu 8 darbeci askeri iade etmeme kararı vermesi, Ankara'dan tüm AB'yi ilgilendiren sert bir tepkinin gelmesine yol açtı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, “Yunanistan ile aramızdaki ikili Geri Kabul Anlaşması'nın iptali dahil, gerekli adımları atacağız” açıklaması yaptı.

Yunanistan'la yapılan anlaşmada en büyük rolü Merkel oynamıştı. Tüm bu gerilimlerin ardından Merkel, yaklaşık 9 ay aradan sonra yeniden Türkiye'de.

GERİ KABUL ve VİZE MUAFİYETİ

Bugüne kadar AB ile Türkiye arasında, göçmenler konusunda iki anlaşma imzalandı. Bunlardan ilki, 16 Aralık 2013'te imzalanan Geri Kabul Anlaşması ve eş zamanlı yürürlüğe girmesi planlanan Vize Muafiyeti. Bu anlaşma imzalanırken 2017'de yürürlüğe girmesi öngörülüyordu, ancak göçmen krizinin başgöstermesi sebebiyle 2016'ya çekildi. AB makamları, Geri Kabul Anlaşması'nın 1 Haziran 2016'da yürürlüğe girdiğini duyurdu. Buna göre, anlaşmaya taraf AB ülkelerine Türkiye üzerinden gelen düzensiz göçmenler, yine Türkiye üzerinden kendi ülkelerine geri gönderiliyor. Bu anlaşmayla eş zamanlı olarak yürürlüğe girmesi gereken Vize Muafiyeti, Türkiye'nin yerine getirmesi gereken 72 şarttan birini, Terörle Mücadele Kanunu'nun değiştirilmesi gerekliliğini yerine getirmediği gerekçesiyle henüz uygulamaya geçmedi.

3 MİLYAR'IN YALNIZCA 10'DA 1'İ GELDİ...

İkinci anlaşma ise Çavuşoğlu'nun 'iptalinin gündemde olduğunu' açıkladığı sığınmacı mutabakatı. 18 Mart 2016'da Brüksel'de yapılan AB-Türkiye zirvesinde imzalanan mutabakata göre de, Türkiye'den Yunan adalarına kaçak geçiş yapan göçmenlerin tümü Türkiye'ye iade edilecek. Bu anlaşma 4 Nisan'dan beri fiilen yürürlükte. Anlaşmaya göre Türkiye'nin geri aldığı her bir Suriyeli kaçak göçmen için AB ülkelerinin de yine bir Suriyeliyi Türkiye'den kabul etmesi gerekiyor. Almanya, bu anlaşma kapsamında en fazla Suriyeliyi kabul eden ülke oldu.

Ancak yine anlaşmaya göre Türkiye'ye taahhüt edilen 3 milyar Euro'nun henüz onda birlik kısmı bile verilmedi. Anlaşma kapsamında ülkelerine gönderilemeyecek olan Suriyeli mülteciler için, Türkiye'de eğitim, sağlık gibi giderlerinin karşılanması kapsamında bazı projeler oluşturuldu. AB kurumlarıyla ortaklaşa oluşturulan bu projeler kapsamında AB'nin 2017 sonuna kadar 2 milyar 240 milyon Euro ödemesi gerekiyordu.



10'DA 1 NE KADARA DENK GELİYOR?

Son olarak 11 Ocak'ta Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak'ın açıklamasına göre, bugüne kadar Suriyeli mülteciler için AB'den sadece 222 milyon Euro gönderildi.



TÜRKİYE TEPKİLİ

3 milyar Euro'nun çok küçük bir miktarının verilmiş olması, Ankara'da tepkiye neden oldu. Bu tepkiyi Cumhurbaşkanı Erdoğan defalarca dile getirdi.



ANLAŞMA AVRUPA'YA YARADI

Anlaşma kapsamında verilen para yardımı sözü henüz tutulmazken, 2016 boyunca Avrupa'ya kaçak yollarla giden göçmen sayısı 37 bin 136'ya düştü. Bu sayı, 2015'te 494 bindi.

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