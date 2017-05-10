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AA'nın Büyük Afrika Projesi'ne iş dünyasından destek
10.05.2017 16:26:58

AA'nın Büyük Afrika Projesi'ne iş dünyasından destek

TOBB Başkan Yardımcısı Yorgancılar: - 'Anadolu Ajansının bu projesi, belki de uzakları yakın etme anlamında iş dünyasına olumlu bir katkı yapma, farkındalık oluşturma açısından değerlidir. Aynı zamanda Afrika pazarında da Türkiye farkındalığı için bir fırsat doğuracaktır'- TİM Başkanvekili Kocasert: - 'Önümüzdeki birkaç yıllık süreçte küresel gelişmelerde Afrika'nın adından daha fazla söz etti

Türkiye'nin Afrika açılımında en önemli kaynaklarından biri olması ve Afrika'da yatırım yapacak iş adamları için de kıtanın tanıtımında önemli rol oynaması hedefleriyle Anadolu Ajansı (AA) tarafından başlatılan "Büyük Afrika Projesi", iş dünyasınca olumlu karşılandı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkan Yardımcısı ve Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Ender Yorgancılar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk iş dünyası olarak bugüne kadar, yakın olması nedeniyle Avrupa pazarını tercih ettiklerini hatırlattı.

Yorgancılar, iş dünyasında bir pazarı öne çıkarmanın riskler barındırdığını, riski azaltmak için "yumurtaların farklı sepetlere dağıtılması" gerektiğine dikkati çekerek, "Afrika pazarı bu açıdan çok önemli bir alternatif potansiyel içermektedir. Sınırların ortadan kalktığı bir yapıda, Türkiye'nin coğrafi avantajı Afrika pazarı için adeta bir lojistik üs haline dönüşebilir." dedi.

Afrika'nın, Türkiye için bakir ve farklı sektörlerle karşılıklı önemli işlere imza atılabilecek bir alan olduğunu vurgulayan Yorgancılar, "Diğer yandan, değişen dünya düzeni içerisinde, pazarlarımız da değişmek zorunda. Daha sınırlı düzeyde devam eden ilişkilerimizi alternatif araçlarla artırmak zorundayız. Bunun için de kurulan iş konseyleri, TOBB başta olmak üzere birçok kuruluşun çabaları ve tabii ki Anadolu Ajansının söz konusu çalışması oldukça kıymetlidir." diye konuştu.

- "Uzakları yakın etme"

Türkiye'de bu tür projeleri ortaya koyan herkesi desteklerdiklerini dile getiren Yorgancılar, şunları kaydetti:

"Anadolu Ajansının bu projesi, belki de 'uzakları yakın etme' anlamında iş dünyasına olumlu bir katkı yapma, farkındalık oluşturma açısından değerlidir. Aynı zamanda Afrika pazarında da Türkiye farkındalığı için bir fırsat doğuracaktır. İhracat pazarlarımızın çeşitlendirilmesinin önemine inanan sanayiciler olarak da bizler, özellikle şu iki konunun altını çiziyoruz. Yurt dışında, bazı ülkeler için özel finansman destekleri sağlanmalıdır. Örneğin, Çin'in devlet kuruluşları ile yaptığı Afrika için Barter sistemi benzerini Türkiye'de de yapabilmeliyiz. İhracatımızın artması yönünde etkili olacağına inandığımız Afrika, Çin, ABD gibi uzak pazarlar için navlun desteği mutlaka sağlanmalıdır. Projenin hayırlı olmasını diliyor ve emek verenlere teşekkürlerimizi sunuyorum."

- "AA'nın projesi önemli"

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanvekili Süleyman Kocasert de Afrika kıtasının coğrafi olarak çok geniş ve 1,2 milyar nüfusa sahip olduğuna işaret ederek, "Bugün Çin ve Hindistan nüfuslarıyla yarışan kıta nüfusu, muhtemelen önümüzdeki birkaç senede her iki ülkeyi de geride bırakacak. Bu cazip topraklara ülkemiz firmalarının yatırımlarının da son yıllarda arttığını görüyoruz. Afrika, zengin yer altı ve yer üstü kaynaklarıyla yatırımcılara çok ciddi fırsatlar sunuyor." diye konuştu.

Kocasert, Afrika'nın son yıllarda Türk iş dünyasının yeni "gözdesi" haline geldiğini anlatarak, "Yıllar önce sadece müteahhitlik şirketleri yatırım yapıyordu. Ancak bugün görüyoruz ki enerjiden çimentoya, gıdadan tekstile kadar birçok farklı sektörde çeşitli yatırımlar yapılıyor. Afrika'ya son 10 yılda yapılan doğrudan yabancı yatırımların 5 kat arttığını görüyoruz. Özellikle son yıllarda Afrika'nın uluslararası arenada daha fazla boy göstermeye başladığı hepimizin malumu. Önümüzdeki birkaç yıllık süreçte küresel gelişmelerde Afrika'nın adından daha fazla söz ettireceğine inanıyorum. Son yıllarda ülkemizin bölge ile olan dış ticaret hacminde de yaşanan artışların, bölgenin durumu iyi analiz edilerek daha ileri boyutlara taşınacağı kanaatindeyim. AA'nın projesi bu açıdan çok önemli." ifadelerini kullandı.


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