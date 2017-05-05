06.05.2017 15:18:56

AA, Emre Uslu'yu, Emre Uslu, AA'yı çekti

FETÖ firarisi Emre Uslu, kendisi ile röportaj yapmak isteyen ve FETÖ soruları yönelten AA muhabirine tepki gösterdi. Kameraman Emre Uslu'yu çekerken, FETÖ firarisi Uslu da muhabiri telefonuyla çekti.

Türkiye'de hakkında yakalama kararı olan FETÖ firarisi Uslu, AA ekibi tarafından Virginia eyaletinde evinin bulunduğu sokakta görüntülendi. AA muhabirinin 15 Temmuz ve FETÖ ile bağlantısı hakkındaki sorularına sinirlenen Uslu, cep telefonuyla fotoğraflarını çektiği AA ekibini "polis çağırmakla" tehdit etti. Uslu ayrıca kendisini görüntüleyen AA ekibinin de cep telefonu ile fotoğraflarını çekti.

Daha sonra aracına binerek uzaklaşan Uslu, kısa bir süre sonra arkasında başka bir araçla yeniden sokağa geldi. AA muhabirinin "15 Temmuz darbe girişimini yapanlara neden sözcülük yapıyorsunuz?" şeklindeki sorusuna, "Beni taciz etmek için mi geldiniz?" diyerek cevap veren Uslu, daha sonra hızla uzaklaştı.





ÜNİVERSİTEDE DERS VERİYOR

Firari Uslu, Virginia International University'de ders vermeye devam ediyor. FETÖ'nün önemli finansörlerinden olduğu ifade edilen ve örgütün eski Bursa il imamı olan İsa Saraç'ın başkanı olduğu üniversitenin, ABD'de yaşayan birçok FETÖ mensubu için buluşma mekanı olarak kullanıldığı iddia ediliyor.



Haftanın belirli günlerinde üniversitede dersler veren Uslu, Virginia eyaletinin Fairfax kentinde 2015'te 370 bin dolara satın aldığı belirtilen lüks bir evde yaşıyor.





MÜEBBET İSTENİYOR

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimini önceden bildikleri ve bu konuda çağrışım yapan mesajlar verdikleri iddia edilen Ekrem Dumanlı, Emre Uslu, Tuncay Opçin, Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak, Mehmet Altan ve Osman Özsoy'un da aralarında bulunduğu 17 sanığın yargılanmasına, 19 Haziran'da başlanacak. Bu çerçevede hazırlanan iddianamede, firari durumdaki kapatılan Zaman gazetesinin eski Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı, eski polis olan gazeteci Emre Uslu ve yazar Tuncay Opçin'in de aralarında olduğu sanıklar için "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" ve "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet, ayrıca "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan da 15 yıldan 22,5'ar yıla kadar hapis cezası isteniyor. Uslu hakkında ayrıca "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçundan da 3 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.