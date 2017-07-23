23.07.2017 18:59:16

A Milli Erkek Basketbol Takımı İtalya'ya gitti

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2017 Eurobasket hazırlıkları kamp çalışmaları için İtalya'ya gitti.



Türkiye'nin de ev sahipliğinde düzenlenecek Eurobasket'te mücadele edecek olan A Milli Erkek Basketbol Takımı, hazırlıklarına 17 Temmuz'da İstanbul'da başlamıştı. Çalışmalarını yurt dışında sürdürecek olan milliler, bu kapsamda Atatürk Havalimanı'ndan İtalya'ya Milano şehrine hareket etti. Ay-yıldızlılar, buradan da kara yoluyla Bormio kentine gidecek.



Milliler, 14 günlük kamp çalışmalarında 3 Ağustos Perşembe günü İsviçre ile bir hazırlık müsabakası oynayacak. Milli Takım, 5 Ağustos Cumartesi günü İstanbul'a dönecek.