20.02.2017 20:18:06

97 yaşındaki kadının evi yandı

Kütahya'nın Emet ilçesinde 97 yaşındaki kadının evi çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

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Kütahya'nın Emet ilçesinde 97 yaşındaki kadının evi çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.Edinilen bilgiye göre, Kapaklıca Mahallesi'nde Havva Okyay'ın (97) yalnız yaşadığı evde akşam saatlerinde yangın çıktı.Yangın, olay yerine gelen Emet Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, evde yaklaşık 50 bin TL'lik hasar oluştu. Havva Okyay'ın yangın sonrası alınan ifadesinde yangının elektrikli şofbenin alev almasıyla meydana geldiğini söylediği öğrenildi.Olayla ilgili incileme sürüyor.