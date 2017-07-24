24.07.2017 13:44:52

97 bin 579 konut satıldı

Türkiye genelinde konut satışları 2017 Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,1 oranında azalarak 97 bin 579 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı Haziran ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde konut satışları 2017 Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,1 oranında azalarak 97 bin 579 oldu.

Konut satışlarında, İstanbul 17 bin 970 konut satışı ve yüzde 18,4 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 10 bin 160 konut satışı ve yüzde 10,4 pay ile Ankara, 6 bin 34 konut satışı ve yüzde 6,2 pay ile İzmir izledi.

Konut satışında en düşük il Hakkari

Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 2 konut ile Hakkari, 20 konut ile Ardahan ve 31 konut ile Bayburt oldu.

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,2 oranında azalış göstererek 35 bin 210 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 36,1 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 6 bin 963 konut satışı ve yüzde 19,8 pay ile ilk sırayı aldı.

Toplam konut satışları içerisinde ipotekli satış payının en yüksek olduğu il yüzde 56,1 ile Artvin oldu. Diğer konut satışları Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,7 oranında azalarak 62 bin 369 oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 11 bin 7 konut satışı ve yüzde 17,6 pay ile ilk sıraya yerleşti.

İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 61,3 oldu. Ankara 5 bin 981 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 3 bin 684 konut satışı ile İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 1 konut ile Hakkari oldu.Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,9 azalarak 45 bin 433 oldu.

İlk ve ikinci el satışlarda İstanbul zirvede

Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 46,6 oldu. İlk satışlarda İstanbul 8 bin 656 konut satışı ve yüzde 19,1 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul'u 3 bin 585 konut satışı ile Ankara ve 2 bin 341 konut satışı ile İzmir izledi.

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,2 azalış göstererek 52 bin 146 oldu.

İkinci el konut satışlarında da İstanbul 9 bin 314 konut satışı ve yüzde 17,9 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 51,8 oldu. Ankara 6 bin 575 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 3 bin 693 konut satışı ile İzmir izledi.

Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,8 artarak bin 926 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Haziran 2017'de ilk sırayı 903 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 408 konut satışı ile Antalya, 93 konut satışı ile Bursa, 77 konut satışı ile Aydın, 68 konut satışı ile Ankara ve 60 konut satışı ile Muğla izledi.

Yabancılara yapılan satışlarda Suudi Arabistan zirvede

Haziran ayında Suudi Arabistan vatandaşları Türkiye'den 612 konut satın aldı. Suudi Arabistan'ı sırasıyla, 239 konut ile Irak, 136 konut ile Kuveyt, 115 konut ile Rusya Federasyonu ve 87 konut ile İngiltere izledi.