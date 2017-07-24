SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
97 bin 579 konut satıldı
24.07.2017 13:44:52

97 bin 579 konut satıldı

Türkiye genelinde konut satışları 2017 Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,1 oranında azalarak 97 bin 579 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı Haziran ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde konut satışları 2017 Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,1 oranında azalarak 97 bin 579 oldu.

Konut satışlarında, İstanbul 17 bin 970 konut satışı ve yüzde 18,4 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 10 bin 160 konut satışı ve yüzde 10,4 pay ile Ankara, 6 bin 34 konut satışı ve yüzde 6,2 pay ile İzmir izledi.

Konut satışında en düşük il Hakkari

Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 2 konut ile Hakkari, 20 konut ile Ardahan ve 31 konut ile Bayburt oldu.
Türkiye genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,2 oranında azalış göstererek 35 bin 210 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 36,1 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 6 bin 963 konut satışı ve yüzde 19,8 pay ile ilk sırayı aldı.

Toplam konut satışları içerisinde ipotekli satış payının en yüksek olduğu il yüzde 56,1 ile Artvin oldu. Diğer konut satışları Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,7 oranında azalarak 62 bin 369 oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 11 bin 7 konut satışı ve yüzde 17,6 pay ile ilk sıraya yerleşti.

İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 61,3 oldu. Ankara 5 bin 981 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 3 bin 684 konut satışı ile İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 1 konut ile Hakkari oldu.Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,9 azalarak 45 bin 433 oldu.

İlk ve ikinci el satışlarda İstanbul zirvede

Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 46,6 oldu. İlk satışlarda İstanbul 8 bin 656 konut satışı ve yüzde 19,1 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul'u 3 bin 585 konut satışı ile Ankara ve 2 bin 341 konut satışı ile İzmir izledi.

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,2 azalış göstererek 52 bin 146 oldu.
İkinci el konut satışlarında da İstanbul 9 bin 314 konut satışı ve yüzde 17,9 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 51,8 oldu. Ankara 6 bin 575 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 3 bin 693 konut satışı ile İzmir izledi.

Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,8 artarak bin 926 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Haziran 2017'de ilk sırayı 903 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 408 konut satışı ile Antalya, 93 konut satışı ile Bursa, 77 konut satışı ile Aydın, 68 konut satışı ile Ankara ve 60 konut satışı ile Muğla izledi.

Yabancılara yapılan satışlarda Suudi Arabistan zirvede

Haziran ayında Suudi Arabistan vatandaşları Türkiye'den 612 konut satın aldı. Suudi Arabistan'ı sırasıyla, 239 konut ile Irak, 136 konut ile Kuveyt, 115 konut ile Rusya Federasyonu ve 87 konut ile İngiltere izledi.


    YORUM YAZ
IKBY: ABD baskı yapıyor
IKBY: ABD baskı yapıyor
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) 25 Eylül'de düzenlemeyi planladığı bağımsızlık referandumuna ilişkin tartışma sürüyor.
24.07.2017 14:17:59
Çil hastalığı kayısı üreticilerini vurdu
Çil hastalığı kayısı üreticilerini vurdu
Dünya kuru kayısı ihtiyacının yüzde 85'inin karşılandığı Malatya'da, bahar aylarında aralıksız süren yağışlar nedeniyle kayısılarda oluşan çil hastalığı kaliteyi ve fiyatı düşürdü.
24.07.2017 14:11:22
Galatasaray fiyatı duyunca masadan kalktı
Galatasaray fiyatı duyunca masadan kalktı
Galatasaray'da Imbula'nın alternatifi olarak görülen Osmanlısporlu Badou Ndiaye'nin bonservisi için başkent ekibi, dudak uçuklatan bir bedel talep etti.
24.07.2017 14:04:21
S-400 görüşmeleri ABD'yi tedirgin etti
S-400 görüşmeleri ABD'yi tedirgin etti
ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi aldığına yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.
24.07.2017 13:59:16
'Çocuklar Duymasın' zirvede döndü!
'Çocuklar Duymasın' zirvede döndü!
23 Temmuz tarihinin izlenme oranları belli oldu. İlk bölümüyle ekrana gelen 'Çocuklar Duymasın' dizisi 1. sıraya oturdu.
24.07.2017 13:55:13
Erdoğan Katar'da!
Erdoğan Katar'da!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak ile Türkiye saati ile saat 12.25'te Katar'ın başkenti Doha'ya geldi.
24.07.2017 13:54:01
Türk gıda devi Japonlara satılıyor
Türk gıda devi Japonlara satılıyor
Türkiye'nin en eski markalarından biri olan Kemal Kükrer'in tamamı Japon Ajinomoto'nun oluyor.
24.07.2017 13:53:43
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Katar Emiri Al Sani CENTCOM Komutanı Votel’i kabul etti
Katar Emiri Al Sani CENTCOM Komutanı Votel’i kabul etti
Gülen seccadeye ayakkabılarıyla bastı çünkü...
Gülen seccadeye ayakkabılarıyla bastı çünkü...
İran'da bağımlılar, artık uyuşturucuyu devletten alacak
İran'da bağımlılar, artık uyuşturucuyu devletten alacak
Adil Öksüz Almanya'da mı?
Adil Öksüz Almanya'da mı?
Almanya Cumhurbaşkanı'ndan Erdoğan açıklaması!
Almanya Cumhurbaşkanı'ndan Erdoğan açıklaması!
O ülkede İsrail Büyükelçiliği'ne silahlı saldırı
O ülkede İsrail Büyükelçiliği'ne silahlı saldırı
İBB Aşiyan Parkı iddialarına cevap verdi
İBB Aşiyan Parkı iddialarına cevap verdi
Kasımpaşa'ya dolu engeli
Kasımpaşa'ya dolu engeli
İsrail Gazze'ye saldırdı
İsrail Gazze'ye saldırdı
Suudi Arabistan'da Katar ile ilgili önemli gelişme!
Suudi Arabistan'da Katar ile ilgili önemli gelişme!
İsrail'den Filistinli göstericilere yeni müdahale
İsrail'den Filistinli göstericilere yeni müdahale
Kolera salgınında bin 858 kişi hayatını kaybetti
Kolera salgınında bin 858 kişi hayatını kaybetti
SON YORUMLANANLAR
Suudi Bakan: Katar'dan olumlu cevap bekliyoruz
Suudi Bakan: Katar'dan olumlu cevap bekliyoruz
Diyanet İşleri Başkanlığı: Büyük şehirlerde ilçe değiştiği anda seferisiniz
Diyanet İşleri Başkanlığı: Büyük şehirlerde ilçe değiştiği anda seferisiniz
ABD uçakları vurdu: Çok sayıda ölü var
ABD uçakları vurdu: Çok sayıda ölü var
Rusya'dan ABD'nin Suriye'deki üslerine ilişkin açıklama
Rusya'dan ABD'nin Suriye'deki üslerine ilişkin açıklama
Katar Emiri: Başardık
Katar Emiri: Başardık
Kudüs'te 3 şehit, 193 yaralı!
Kudüs'te 3 şehit, 193 yaralı!
Almanya Bakandan, Türkiye'ye Doğu Almanya'ya benzetmesi!
Almanya Bakandan, Türkiye'ye Doğu Almanya'ya benzetmesi!
İsrail'den 'Cuma' hazırlığı!
İsrail'den 'Cuma' hazırlığı!
Musul: Savaş, bir şehri ne hale getirir?
Musul: Savaş, bir şehri ne hale getirir?
İsrail Mescid-i Aksa'da saldırdı! Yaralılar arasında Türkler de var...
İsrail Mescid-i Aksa'da saldırdı! Yaralılar arasında Türkler de var...
'Kızgınlık Cuması': 81 il Mescid-i Aksa için meydanlara iniyor!
'Kızgınlık Cuması': 81 il Mescid-i Aksa için meydanlara iniyor!
İsrail ordusu ve istihbaratı Netanyahu hükümetini uyarıyor: Gerilim tırmanmamalı...
İsrail ordusu ve istihbaratı Netanyahu hükümetini uyarıyor: Gerilim tırmanmamalı...

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları