06.05.2017 16:33:50

94 yıl önceki zorunlu göç Büyükçekmece'de canlandırıldı

Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi'nin 94'üncü Yılı Anma Etkinliklerinde Büyükçekmece'de, Yunanistan'dan Türkiye'ye göç etmek zorunda kalan mübadiller anılıp, karaya ilk ayak basmaları tiyatro gösterisi ile canlandırıldı.

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Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi'nin 94'üncü Yılı Anma Etkinliklerinde Büyükçekmece'de, Yunanistan'dan Türkiye'ye göç etmek zorunda kalan mübadiller anılıp, karaya ilk ayak basmaları tiyatro gösterisi ile canlandırıldı.Büyükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi'nin 94'üncü Yılı Anma Etkinliklerinin ikinci gününde Mimarsinan İskelesi'nde program düzenlendi. Programa Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yunanistan'dan Türkiye'ye ve Türkiye'den Yunanistan'a göç etmek zorunda kalan hayattaki son mübadiller katıldı. Saygı duruşu ile başlayan program protokol konuşmaları ile devam etti. Ardından Yunanistan'dan Türkiye'ye göç etmek zorunda kalan mübadillerin karaya ilk ayak basmaları canlandırıldı. Yunanistan ve Türk halk oyunu gösterileri ile devam eden programda "Dostluk Ağacı Dikimi" yapıldı. Programda Yazar Sacide Bolcan da Türk-Yunan Mübadelesi'nin tarihçesini anlattı."Esas itibari ile dini temele göre yapılmış bir göçtür"94 yıl önce yaşanan tarihi olayı anmak ve unutulmaması için etkinliği düzenlediklerini ifade eden Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, "Yunanistan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihte çok ender rastlanan olaylardan bir tanesidir. 1923'yılında Yunanistan ile Türkiye arasında göç esas itibari ile dini temele göre yapılmış bir göçtür. Yani Ortodoks olanlar Türkiye'den Yunanistan'a gidecekler, orada yaşayan Müslümanlar ise Türkiye'ye gelecekler" şeklinde konuştu.Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi'nin 94'üncü Yılı Anma Etkinliklerinin sonuncusu 7 Mayıs günü Silivri'de gerçekleştirilecek.