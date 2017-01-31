31.01.2017 13:28:57

94'lük Fatma nine yıllara meydan okuyor

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yaşayan 94 yaşındaki Fatma Toka, uzun yaşamasının sırrını yemek seçmemesine bağladı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yaşayan 94 yaşındaki Fatma Toka, uzun yaşamasının sırrını yemek seçmemesine bağladı.Sarıgöl'ün Bağlıca Mahallesi'nde oğlu Sait Toka (65) ile birlikte ikamet eden 94 yaşındaki Fatma Toka, zamana meydana okuyor. Kimlik yaşının 94 olduğunu ancak gerçek yaşının 105 olduğunu aktaran Toka, 7 çocuk ve toplam 27 torun sahibi olduğunu söyledi. Yıllar önce Uşak'tan Sarıgöl'e göç ettiklerini belirten Fatma nine, 3 yaşında iken mahallelerine Yunanlıların geldiğini anımsadığını ifade etti. Uzun yaşamasının sırrını yemek seçmemesine bağlayan Fatma Toka, son zamanlarda yaşlılığın verdiği bir takım sıkıntılar yaşamasına rağmen hayat mücadelesini sürdürüyor.