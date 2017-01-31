31.01.2017 11:56:33

94.867 kamu çalışanı ihraç edildi

Müezzinoğlu, 94.867 kamu çalışanının ihraç edildiğini açıkladı.

TIMETURK|HABER MERKEZİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.

Müezzinoğlu, "FETÖ soruşturmasında tüm kamu kurumlarında 125.485 kamu çalışanı işlem gördü, 94.867'si ihraç edildi" dedi.

"ŞAŞIRMADIM"

Müezzinoğlu, açıklamalarında Yunanistan'ın 15 Temmuz darbe girişimi sonrası helikopterle Yunanistan'a kaçan 8 askeri Türkiye'ye iade etmemesi konusuna da değindi.

"Darbenin bedelini Yunan halkı ağır ödedi ve oradan çıkışı da demokrasiyle buldu ama neden Türkiye'deki darbecilere bu tavrı, kendi darbecilerine gösterdiği tavrı gösteremedi? Dikkat ederseniz son 5-6 yıldır Yunanistan'ın içinde bulunduğu siyasi ve ekonomik kriz, kendi iradesiyle bu kararı verebildiği kanaatinde değilim. Onun için de çok şaşırmadım." ifadesini kullandı.

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