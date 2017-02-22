22.02.2017 16:22:43

93 yaşındaki kadının evi yandı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde çıkan yangında tek odalı ev kullanılamaz hale geldi.

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Tokat'ın Erbaa ilçesinde çıkan yangında tek odalı ev kullanılamaz hale geldi.Yangın, Alacabal Mahallesi'nde yalnız yaşayan 93 yaşındaki Zehra Akpolat'ın tek odalı evinde öğle saatlerinde çıktı. Sobadan sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle başladığı tahmin edilen yangın kısa sürede büyüdü. Yangın sırasında evde bulunan yaşlı kadın son anda kendini evden dışarı atmayı başardı. Komşuların ihbarıyla olay yerine İtfaiye ekipleri sevk edildi.Yangın, itfaiyenin müdahalesi sonrası kısa sürede söndürüldü. Yaşlı kadın olayın şokunu uzun süre üzerinden atamadı. Zehra Akpolat'a ait tek odalı ev kullanılamaz hale geldi.Yangın ile ilgili çalışma başlatıldı.