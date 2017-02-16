16.02.2017 23:04:53

92 yaşındaki kadın tüpten sızan gazdan hayatını kaybetti

İzmir'in Karabağlar ilçesinde 92 yaşındaki bir kadın tüpten sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti.

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İzmir'in Karabağlar ilçesinde 92 yaşındaki bir kadın tüpten sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti.Olay, akşam saatlerinde Vatan Mahallesi 9073 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan bir çocuk annesi Hafize Karakurt'tan (92) 2 gündür haber alamayan yakınları, durumdan şüphelenerek yaşlı kadının evine gitti. Eve geldiklerinde gaz kokusunu fark eden yakınları, yaşlı kadının cansız bedenini görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları müdahalenin ardından Hafize Karakurt'un hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri tarafından evde yapılan incelemede yaşlı kadının çay yaptıktan sonra ocağı açık unuttuğu ve tüpten sızan gaz nedeniyle zehirlendiği öğrenildi. Yaşlı kadının cesedi, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.