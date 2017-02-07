07.02.2017 15:27:51

92 kişi hakkında uyuşturucu suçundan işlem yapıldı

Ankara Valiliği, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 18 bin 155 TL ele geçirildiğini açıkladı.

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Ankara Valiliği, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 18 bin 155 TL ele geçirildiğini açıkladı.Ankara Valiliği, 29 Ocak-5 Şubat 2017 tarihleri arasında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak suçları ile ilgili yapılan çalışmalar kapsamında; uyuşturucu satıcısı 43, uyuşturucu kullanıcısı 42, diğer suçlardan 7 olmak üzere toplam 92 şahıs hakkında işlem yapıldığını bildirdi.Ankara Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü'nün yaptığı çalışmalara yönelik yazılı açıklamada şu bilgilere yer verildi:"44'ü Şube Müdürlüğünce salıverilmiş, 4'ü Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edilmiş, 21'i tutuklanarak cezaevine teslim edilmiş, 2'si hakkında adli kontrol kararı verilmiş, 7'si Savcılık tarafından serbest bırakılmış, 8'i mahkemece serbest kalmış, 6 şahsın işlemleri ise devam etmektedir."Uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 18 bin 155 TL ele geçirildiği vurgulanarak, "Bu yakalamalarda toplamda, 22 bin 695 gram uyuşturucu-uyarıcı esrar maddesi,15 Adet Hint Keneviri kökü, 550 gram uyuşturucu-uyarıcı eroin maddesi, 41 gram uyuşturucu-uyarıcı kokain maddesi, 557 adet uyuşturucu-uyarıcı sentetik ecstasy hap maddesi, 2 uyuşturucu-uyarıcı skunk maddesi, 739 adet uyuşturucu-uyarıcı sentetik captagon hap maddesi, 21 gram uyuşturucu-uyarıcı sentetik kannabinoid (Bonzai) maddesi, 1 adet tabanca, 1 adet şarjör, 100 adet tabanca fişeği, 1 adet uzun namlulu silah, 30 adet uzun namlulu silah fişeği, Uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 18 bin 155 TL ele geçirilmiştir" denildi.