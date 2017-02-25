25.02.2017 10:38:12

9 yabancı uyruklu kadına vize ihlalinden işlem yapıldı

Sakarya'da polis ekipleri eğlence mekanlarına yapılan baskında vize ihlali yapan 9 kadına işlem yaptı.

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Sakarya'da polis ekipleri eğlence mekanlarına yapılan baskında vize ihlali yapan 9 kadına işlem yaptı.Edinilen bilgilere göre, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karasu ilçesinde alkollü mekanlara, gazinolara ve eğlence mekanlarına baskın yaptı. Yapılan baskınlarda 170 kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) yapılırken, 24 mekan didik didik arandı.Baskınlarda vize ihlali yaptığı tespit edilen 9 kadına işlem yapıldığı öğrenildi.