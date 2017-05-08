08.05.2017 19:51:18

'9. Uluslararası TRT Belgesel Ödülleri ve Belgesel Günleri'

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun (TRT) düzenlediği "9. Uluslararası TRT Belgesel Ödülleri" tanıtımı kapsamında, TRT İstanbul Radyosu Hafif Müzik ve Caz Orkestrası, Beşiktaş'ta konser verdi.

Beşiktaş Barbaros Meydanı'nda kurulan sahnede, "4 Meydan 4 Konser" etkinlikleri çerçevesinde, TRT İstanbul Radyosu Hafif Müzik ve Caz Orkestrası'nın verdiği konser, seyirciler tarafından ilgiyle takip edildi.

Şef Kamil Özler'in yönettiği orkestrayı, vatandaşlar cep telefonlarıyla kaydederken, bazı vatandaşlar ise seslendirilen şarkılara ayak uydurak, dans etti.

Orkestra, 9 ve 10 Mayıs tarihlerinde ise Kadıköy ve İstiklal Caddesi'nde de birer konser verecek.

"9. Uluslararası TRT Belgesel Ödülleri" etkinlik ve final haftası, 11-15 Mayıs'ta yapılacak.

Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda 15 Mayıs'ta gerçekleştirilecek TRT Belgesel Ödülleri, ödül töreni ve gala özel programıyla sona erecek.