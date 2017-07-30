30.07.2017 17:33:12

9 terörist öldürüldü Faraşin'de cephanelik ele geçirildi

Beytüşşebap'ta 9 teröristin etkisiz hale getirildiği bölgede güvenlik güçleri tarafından yapılan aramalarda adeta cephanelik ele geçirildi.



29 Temmuz 2017 tarihinde akşam saatlerinde Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Faraşin bölgesinde devam eden Şehit Piyade Yüzbaşı Nuri Şener operasyonu kapsamında İHA ile yapılan gözetleme esnasında saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü üyelerine yönelik hava harekatı düzenlenmiş, aralarında sözde Kato Jirka cephe sorumlusu "Derya" kod adlı terörist ve sözde karargah takımının da içerisinde olduğu değerlendirilen 9 terörist etkisiz hale getirilmişti.



9 teröristin etkisiz hale getirildiği bölgede yapılan arama tarama faaliyetleri neticesinde; 6 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet M-16 piyade tüfeği, 33 adet AK-47 Kalaşnikof şarjörü, 5 adet M-16 şarjörü, 840 adet AK-47 Kalaşnikof fişeği, 100 adet M-16 fişeği, 14 adet el bombası, 2 adet el dürbünü, 2 adet hafıza kart okuyucu, 2 adet flash bellek, 1 adet rüzgar ölçer, 1 adet termal kamera ve muhtelif yiyecek-giyecek malzemeleri, ilaçlar ile örgütsel dokümanlar ele geçirildi.



Ayrıca, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Faraşin bölgesinde yürütülen Şehit Piyade Yüzbaşı Nuri Şener operasyonu kapsamında 30 Temmuz 2017 tarihinde Doğanyol köyü bölgesinde bölücü terör örgütüne ait olduğu tespit edilen bir depoda toprağa gömülü vaziyette; 4 adet RPG-7 roketatar, 253 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 50 adet anti personel mayını, 250 adet sevk fişeği, 93 adet taarruz el bombası, 22 adet savunma el bombası, 9 adet fünye ele geçirildi.





