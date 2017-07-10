10.07.2017 23:06:50

9 suçtan aranan şüpheli işte böyle yakalandı

Kocaeli'de 9 ayrı suçtan aranan şüpheli, bir yakınını ziyarete gittiği cezaevinde yakalandı.

Alınan bilgiye göre, çeşitli suçlara karıştığı tespit edilen S.K'nın, polis ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucu Kandıra Yarı Açık Cezaevinde bir yakınını ziyarete gideceği belirlendi.

Cezaevinde polis ekiplerince gözaltına alınan S.K'nin üst aramasında sahte ehliyet ele geçirilirken, daha önce işlediği 8 ayrı suçtan arandığı tespit edildi.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.