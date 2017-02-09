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Ankara'da bir kişi 30 yıl aradan sonra gördüğü babasını darp ederek öldürdü
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9 Şubat 2017 gazete manşetleri
Gazeteler bugün ne yazdı? İşte günün manşetleri...
9 Şubat 2017 gazete manşetleri
Gazeteler bugün ne yazdı? İşte günün manşetleri...
KHK ile ihraç edilen akademisyenlerin tam listesi
Olağanüstü hâl (OHAL) kapsamında 686 numaralı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) yayımlandı. KHK ile Yüksek Öğretim Kurumu'nda 330 akademisyen ihraç edildi. İşte o akademisyenler...
Derbiye bilet bulamadılar, gece tırmanıp stada girdiler!
Olaylı Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine bilet bulamayan iki Beşiktaş taraftarı gece 04.00’te eski açık tribünden tırmanarak stada girdi.
Burnu aniden çürümeye başladı!
Mikroorganizmalar kadının burnunda çürümeye yol açtı...
Gazete manşetleri (8 Şubat 2017)
Hangi gazete ne yazdı? İşte günün öne çıkan manşetleri...
İşte Rusların yeni ölüm makineleri...
Rusların geliştirdiği araç ve silahların bazıları teknolojinin geldiği son noktayı gözler önüne seriyor. İşte Rusların ölüm makineleri...
Muhalifler sivillere sığınak oldu
Halep'in kuzeydoğusunda yer alan ve IŞİD'in kontrolündeki Bab ilçesinden kaçan yüzlerce sivil muhaliflerin kontrolündeki bölgelere yöneliyor. Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, her gün yüzlerce sivil IŞİD'in ilçedeki baskısına dayanamayarak kaçıyor. Halep'in Azez bölgesine ulaşan siviller, buralarda muhaliflere ait kontrol noktalarında denetimden geçiyor.
Restorasyon sırasında bulunanlar herkesi şok etti!
İngiltere'deki tarihi malikânede yapılan restorasyon çalışmaları sırasında, döşeme tahtalarının altında bulunanlar herkesi şok etti
7 Şubat 2017 gazete manşetleri
Hangi gazete ne yazdı? İşte günün öne çıkan manşetleri...
Ananas suyu ile kilo verin!
Ananasın zayıflamaya faydalı olduğunu belirten Uzman Diyetisyen Pınar Kural Enç, ananas suyunun vücuttaki yağları yaktığını ve kilo vermede etkili olduğunu söyledi. İşte ananasın birbirinden mucizevi faydaları...
‘Payitaht Abdülhamid'den ilk görüntüler
Sultan 2. Abdülhamid Han’ın padişahlığının 20'nci yılından itibaren anlatılacağı 'Payitaht Abdülhamid' dizisi önümüzdeki günlerde TRT 1 ekranlarında izleyicisi ile buluşacak. Bülent İnal'ın 'Abdülhamid Han'ı canlandıracağı dizide birçok ünlü isim rol alıyor.
Maytap geçirdiği şeyleri ateşe verdi!
Merak duygusuyla yola çıkan bir kullanıcı Youtube'da paylaştığı videolarla izlenme rekoru kırıyor...
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